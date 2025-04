Il Basket Appiano Gentile si congeda dalla DR1: "Onoreremo fino alla fine il campionato" 

E' vigilia dell'ultimo turno di stagione regolare per il campionato di Divisione Regionale 1. Vigilia particolare in casa dell'Indipendente Appiano Gentile che giocherà l'ultima partita in categoria, dove per anni è stata ai vertici ed invece ora è già certa della retrocessione.

Lo stato d'animo

A 40' dalla fine fa il punto dallo spogliatoio appianese il play maker Lorenzo Lanzi:

"Si, concludiamo una stagione estremamente complicata, iniziata male nella prima parte e condizionata da tanti infortuni ed assenze. Poi dopo il cambio di allenatore e il ritorno in panchina di Matteo Leva abbiamo rimesso un pò a posto il gioco e siamo migliorati almeno nelle prestazioni. Non sono arrivate le vittorie ma abbiamo sempre dato tutto per rispetto della società che ci ha sempre supportato e messo nelle migliori condizioni per giocare e anche per onorare l'impegno e il campionato fino alla fine. Cosa che faremo anche domani sera quando nell'ultima gara casalinga cercheremo di strappare quella prima vittoria stagionale che abbiamo sempre inseguito e spesso mancato di poco. Poi a fine stagione tireremo le somme e vedremo cosa succederà".

In campo anche Inverigo che in casa riceverà Paderno e Le Bocce Erba di scena a Cabiate. Sabato sera invece il Rovello Porro andrà a Morbegno.

Il programma del 13° turno, ultimo del girone Est C

Venerdì 11 aprile ore 21.15 Inverigo-Paderno, Cusano-Sondrio, Calolziocorte-Villasanta; ore 21.30 Appiano Gentile-Civatese; Cabiate-Erba; sabato 12 ore 20.30 Morbegno-Rovello Porro, Nibionno-Binzago.

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 42; Le Bocce Erba 38; Rovello Porro 34; Binzago, Paderno, Morbegno, Villasanta 32; Cabiate 24; Civatese 22; Cusano, Civatese, Nibionno 20; Sondrio 12; Inverigo 10; Indipendente Appiano Gentile 0.