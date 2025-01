Il presidente Crimella carica l'Albese Volley: "Mancano tre gare, crediamoci fino alla fine"

In vista delle ultime tre partite da disputare è il presidente Crimella a caricare le ragazze dell’Albese Volley.

Le parole di Crimella al suo team

La bella vittoria ottenuta nel week-end a Cremona ha avuto il potere non solo di tenere in corsa l'Albese Volley verso la Poule Promozione di A2 femminile, ma anche rivitalizzare la speranze nell'ambiente della Tecnoteam come ha ammesso un soddisfatto presidente Graziano Crimella: "Una vittoria che ci voleva. Sono contento perché abbiamo disputato una bella prova contro una squadra importante e siamo tornati a vincere in trasferta. Siamo in crescita: ora mancano tre gare fondamentali alla fine della stagione regolare, ma come ho detto alle ragazze finché la matematica ci lascia la speranza ci vogliamo giocare le nostre carte a cominciare da domenica in casa contro Padova. Noi ci crediamo e avremo bisogno del supporto dei nostri tifosi".

Come Crimella, soddisfatto anche il coach

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo: "Grande vittoria, sono molto contento della prestazione delle ragazze perché abbiamo voluto fortemente questo successo che ha permesso di portare a casa due punti davvero molto importanti. Nel corso del match abbiamo cambiato qualcosa ed è andata bene perché le ragazze sono rimaste lucide, attente, concentrate e hanno meritato di vincere. Mancano tre gare e noi ci crediamo: vediamo partita dopo partita ma noi ce la metteremo tutta per arrivare al massimo". La Tecnoteam, come detto, tornerà in campo domenica 19 gennaio quando a Casnate ospiterà lo scontro diretto con la Nuvoli’ Altafratte Padova.

Risultati del 6° turno ritorno girone B

Trasporti Bressan Offanengo-Volley Hermaea Olbia 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 26-24)

Tenaglia Abruzzo Volley-Imd Concorezzo 3-1 (25-12, 22-25, 27-25, 25-23)

Itas Trentino-Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-18, 23-25, 23-25, 23-25)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (29-27, 25-21, 26-24)

U.S. Esperia Cremona-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (25-19, 22-25, 14-25, 25-16, 11-15)

Classifica aggiornata girone B di A2 femminile

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 3); Itas Trentino 32 (12 – 3); Narconon Volley Melendugno 30 (10 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 27 (9 – 6); Nuvoli’ Altafratte Padova 25 (8 – 7); U.S. Esperia Cremona 24 (7 – 8); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 8); Tecnoteam Albese Volley Como 19 (6 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 13); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 13).

Programma del 7° turno di ritorno del girone B

Sabato 18 gennaio Futura Giovani Busto Arsizio – Trasporti Bressan Offanengo. U.S. Esperia Cremona – Tenaglia Abruzzo Volley; domenica 19 ore 17Volley Hermaea Olbia – Narconon Volley Melendugno, Imd Concorezzo – Itas Trentino, Tecnoteam Albese Volley Como – Nuvoli’ Altafratte Padova.