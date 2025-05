La Columbus Cantù vola alle Final Four per il titolo regionale U19

Nuovo risultato di prestigio messo a segno dal Progetto Giovani Cantù: nel mirino il titolo regionale alle Final Four.

Under 19, nessuno li ferma alle Final Four

Merito della squadra Under19 biancoblù che si è qualificata per le semifinali del campionato regionale lombardo. La Columbus Cantù diretta da coach Matteo Bonassi, infatti, ha vinto il suo quarto di finale playoff superando di slancio anche la Libertas Cernusco per 96-78. Tra le prime quattro anche Curtatone che ha eliminato Gavirate. Le altre due semifinaliste usciranno dagli altri quarti di finale: ieri Tigers Milano-Malaspina, oggi, giovedì primo maggio, Virtus Cermenate-Lodi.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ- LIBERTAS CERNUSCO 96-78

Parziali: 19-17, 47-42, 81-60

Columbus Cantù: Sironi 6, Moscatelli, Rossi 9, Fossati 10, Pizzamiglio 3, Malano 18, Ghirardi 11, Pozzi, Alexa 9, Fortis 12, Ring 6, Ventura 12. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Libertas Cernusco: Mare 7, Scioscia 2, Papaleo S., Grioni, Sessi 24, Papaleo M., Agnoletto 6, Santacroce 14, Brambilla 2, Bassi 1, Olivi 2, Alberti 20. All. Raspaolo.