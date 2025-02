Progetto Giovani Cantù: gli U19 sbancano Genova, bene U15 e U17, ko gli U14 e U13 Gold 

Sono giorni intensi per le squadre del Progetto Giovani Cantù impegnate nei rispettivi campionati.

Sugli scudi il Gorla Under19 che è tornato al successo a Genova. Bene anche gli Under15 che hanno domato Treviglio così come gli U17 regionali corsari nel derby a Erba. Bandiera bianca e doppia sconfitta invece nei campionati Gold per Under14 e Under13.

Under19 Eccellenza: Gorla corsaro a Genova

Lunedì sera per il 6° turno del girone interregionale il Gorla Cantù è tornato al successo sul campo dell’Auxilium Genova per 46-78. Prossimo turno lunedì 17 alle ore 20.30 Derthona-Gorla Cantù.

Under17 Regionale: Ceam sbanca Erba e vince il derby

Colpo corsaro anche per la Ceam che ha vinto il derby sul campo de Le Bocce Erba per 61-72 (14-17, 28-39, 36-57. Ceam Cantù: Cambria 4, Sampietro 5, Imperiali 7, Terzaghi, Invernizzi 6, De Lucca M. 2, Olgiati 16, Varani 6, Cozza 6, De Lucca A. 6, Corti 2, Mutlu 12. All. Rumi, Vice All. Besio). Prossimo turno sabato 15 alle ore 17.3o, nuovo derby Ceam-Cucciago Bulls.

Under15 Eccellenza: Cierre Ufficio doma Treviglio

Nel girone Gold lombardo la Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi ha ritrovato il successo domando in casa la Blu Basket Treviglio per 69-65 (21-18, 39-36, 51-45. Cierre Ufficio Cantù: Barreca 8, Villa 2, Leto 4, Rainoldi 6, Teoldi 2, Festi 9, Grisoni, Sellitto 11, Martinelli, Marelli 25, Bonavoglia, Gazzani 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta). Prossimo turno sabato 15 ore 17 Pallacanestro Brescia-Cierre Ufficio.

Under14 Gold: l'Uniweb cade a Gallarate

L’Uniweb Cantù è stata battuta sul campo di Gallarate dalla HUB del Sempione per 81-42 (30-16, 46-24, 70-34. Uniweb Cantù: Imberti, De Lucca 6, Riva, Galli 5, Cunio 4, Colombo 5, Galvano 2, Cozza, Sanvito 5, Castoldi 13, Torchio 2. All. Cara, Vice All. Roncoroni). Prossimo turno domenica 16 ore 15 Uniweb Cantù-Urania Milano.

Under13: Clippers Cantù ko contro i Boston Celtics

I Los Angeles Clippers del PGC Cantù sono stati sconfitti nel campionato Gold Lombardo sul campo dei Boston Celtics di Gallarate per 59-27. Prossimo turno sabato 15 alle ore 15 ancora trasferta sul campo della Robur Varese: ancora derby Los Angeles Lakers Varese-Los Angeles Clippers Cantù.