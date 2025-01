PGC: doppia sconfitta per le squadre Under14 e Under13

Doppia sconfitta in casa del PGC, Progetto Giovani Cantù, nei campionati Gold sia per la squadra Under14 che per quella Under13.

PGC, Under14 Gold

L'Univeb di coach Matteo Cara si è dovuta arrendere in casa al Milanotre e tornerà in campo domenica 2 febbraio ancora in casa alle ore 15 contro il Mago Gorla.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ- MILANO TRE 64-70

Parziali: 14-15, 26-40, 49-53

Uniweb Cantù: Imberti, De Lucca 3, Cappelletti, Balestrini, Riva, Galli, Cunio 13, Colombo 3, Galvano 6, Sanvito 3, Castoldi 12, Torchio 24. All. Cara, Vice All. Roncoroni.

Under13 GOLD

Derby amaro per gli Under13 di Cantù targati Los Angeles Clippers. Contro la Comense i canturini di coach Alberio si sono dovuti arrendere per 55-40 e ora torneranno in campo sabato 1 febbraio alle ore 17.30 quando ospiteranno il Basket Academy Ticino.

Il tabellino di Comense-Geneco Cantù 55-40

PGC Cantù: Balestrini 15, D’Aloia 12, Moscatelli 5, Fedeli 2, Vivinetto 2, Formenti 2, Sellitto 2, Molteni, Borghesi, Turati, Anzani, Mangeruca. All. Alberio, Vice All. Pietri.