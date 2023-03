La Pool Libertas espugna Porto Viro e conta sette vittorie consecutive

La Pool Libertas riesce nell'impresa di espugnare Palazzetto dello Sport di Porto Viro che fino a domenica scorsa aveva visto i suoi ragazzi della Delta Group cadere una sola volta in casa. L'impresa dei canturini però vale doppio: dopo aver eguagliato il record di vittorie consecutive (sei, stabilito nella stagione 2018/2019), allunga la striscia vincente a sette. Una bella prova corale da parte dei ragazzi di coach Francesco Denora, che conquistano due punti importanti per la lotta al secondo posto, e ricacciano indietro i tentativi di aggancio da parte proprio dei veneti.

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Alessandro Preti e Giuseppe Ottaviani in banda, Jonas Aguenier e Dario Monguzzi al centro, e Luca Butti libero. Coach Matteo Battocchio risponde con Fernando Gabriel Garnica al palleggio, Bartosz Krzysiek opposto, Felice Sette e Marco Pierotti schiacciatori, Matteo Sperandio e Alex Erati centrali, e Davide Russo libero.

La cronaca

A inizio primo set Erati alza il muro e la Delta Group si lancia avanti (4-2). Monguzzi ricambia il favore e il Pool Libertas sorpassa (4-5). E' sempre il Capitano a mettere a terra la palla del +2 (5-7). Porto Viro non ci sta e controsorpassa con un ace di Garnica (8-7). Si prosegue lottando palla su palla fino all'invasione dei portoviresi che convince Coach Battocchio a fermare il gioco (16-18). Al rientro in campo Erati mura Aguenier ed è nuova parità a quota 19. Un ace di Sette e Coach Denora ferma tutto (22-21). Si torna a giocare, Sette piazza un altro ace, Gamba e Alberini non si intendono, e Coach Denora vuole parlarci su (24-21). Ma un altro ace di Sette chiude il parziale (25-21).

A inizio secondo set il Pool Libertas parte subito forte (1-4), ma un attacco e un ace di Erati riportano sotto la Delta Group (4-5). Si prosegue lottando palla su palla, ma Porto Viro non riesce a raggiungere Cantù. Un attacco di prima intenzione di Ottaviani convince Coach Battocchio a fermare il gioco (9-13). Krzysiek “pesta”, Aguenier mette palla a terra, Coach Battocchio ferma tutto (9-16). La new entry Bellei dà la scossa ai suoi, e Coach Denora vuole parlarci su (13-18). AL rientro in campo i canturini riprendono la marcia, e Aguenier consegna il parziale ai suoi (17-25).

A inizio terzo set Sperandio è costretto ad uscire per infortunio, e il Pool Libertas ne approfitta per lanciarsi avanti, con Coach Battocchio a fermare il gioco (0-3). Al rientro in campo la Delta Group resta attaccata a Cantù fino all'attacco di Gamba che lancia avanti i suoi (4-9). Alberini vince un contrasto a rete, mette a terra un ace, e Coach Battocchio chiama il suo secondo time-out (5-11). Aguenier mura Bellei, ed è +7 esterno (9-16). Bellei martella da ogni posizione, e recupera qualche punto per i suoi (14-18). Gamba mura Bellei per il nuovo +6 (14-20), ma un attacco fuori di Ottaviani permette ai veneti di ri-accorciare (16-20). Erati mette a terra la palla del -3 per i suoi, e Coach Denora vuole parlarci su (19-22). Al rientro in campo i canturini riprendono a macinare gioco, e Preti mette a terra la palla della vittoria del parziale (21-25).

A inizio quarto set il Pool Libertas prova subito a scappare (2-5), ma Sette tiene i suoi in scia (5-6), e Bellei sigla la parità a quota 6. L'opposto veneto continua a martellare, ben coadiuvato da Sette e Pierotti, e Coach Denora ferma il gioco (12-10). Al rientro in campo la Delta Group non perde il ritmo, allunga con il solito Bellei, e Coach Denora chiama il suo secondo time-out (16-12). Al rientro in campo Cantù piazza un parziale di 1-4 che riduce il vantaggio interno al minimo, e convince Coach Battocchio a fermare tutto (17-16). Gamba mura Sette (17-18), ma i veneti ribaltano di nuovo tutto (20-18). Gamba si carica la squadra sulle spalle, e un suo ace rimette tutto in parità a quota 21, con Coach Battocchio che vuole parlarci su. Due errori dei canturini rimandano avanti Porto Viro (23-21), ed è lo strappo decisivo: il cambiopalla funziona alla perfezione, e una battuta lunga di Aguenier manda la disfida al tie-break (25-23).

All'inizio del quinto e decisivo set il videocheck conferma che l'attacco di Preti non ha toccato il muro, e la Delta Group si prende il doppio vantaggio (5-3). Si continua a lottare palla su palla, con tanti errori in battuta da una parte e dall'altra, ma il Pool Libertas non riesce a ricucire lo strappo fino al muro di Alberini su Sette, che sancisce la parità a quota 12 e convince Coach Battocchio a fermare il gioco. Al rientro in campo Erati prova a tenere a galla i suoi (13-12), ma il turno in battuta di Alberini è letale, ed è un suo ace a consegnare parziale e partita ai suoi (13-15).

Il commento di coach Denora

“Siamo stati ancora una volta eccezionali. Rispetto al solito, però, abbiamo faticato un po' di più nella fase break, ma fuori casa e in un campo come questo ci sta. Solitamente siamo un po' più ordinati a muro e sbagliamo qualcosa in meno al servizio; di contro abbiamo tenuto il nostro cambiopalla ad un livello altissimo, e contro una squadra così organizzata è molto difficile da fare. Porto Viro, poi, con i cambi, ci ha messo in difficoltà. Insomma, è stata proprio una partita di altissimo livello, e l'abbiamo usata anche per 'tastarci il polso' in ottica Play-Off, e devo dire che il test è stato molto positivo”.