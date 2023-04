Perde la Pool Libertas Cantù in questi quarti di finale dei play-off di Serie A2: in un PalaFrancescucci non pienissimo, ma molto rumoroso i canturini giocano una partita a due facce, a due set quasi perfetti, seguono tre set imbastiti di errori. Ed è brava una BCC Castellana Grotte capace di adattarsi ai cambiamenti in corsa ad approfittarne per imporsi al tie-break dopo quasi due ore di match.

La Pool Libertas scivola al PalaFrancescucci: Castellana Grotte si porta in vantaggio nella serie

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Giuseppe Ottaviani e Alessandro Preti in banda, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, e Luca Butti libero. Coach Giuseppe Barbone risponde con Pedro Jukoski al palleggio, Theo Fabricio Lopes Nery opposto, Paolo Luigi Di Silvestre e Nicola Tiozzo schiacciatori, Matteo Zamagni e Luca Presta centrali, e Andrea Marchisio libero.

La cronaca

A inizio primo set il Pool Libertas che prova a scappare (3-2), ma la BCC impatta subito a quota 3. Lentamente, guidata da Gamba e da Ottaviani, Cantù allunga (8-6, 10-7, 12-8). Preti mette a terra una palla dopo un'azione lunghissima, e Coach Barbone ferma il gioco (14-9). Al rientro in campo Castellana Grotte ritrova Tiozzo, e Theo Lopes mette a terra la palla che riporta sotto i pugliesi (16-15). Di Silvestre mura Ottaviani, e Coach Denora ferma tutto con il punteggio in parità a quota 17. Gamba si carica la squadra sulle spalle, e i canturini ri-scappano, con Coach Barbone che chiama il suo secondo time-out (21-18). Si torna a giocare, Theo Lopes non sbaglia un pallone (10 punti nel parziale), ma il cambiopalla dei padroni di casa funziona alla perfezione. Chiude una battuta out di Tiozzo (25-21).

Nel secondo set il Pool Libertas ricomincia da dove aveva lasciato, e l'ace di Gamba convince Coach Barbone a fermare il gioco (6-1). Al rientro in campo Cantù non perde un colpo, e due attacchi consecutivi di Preti sanciscono il +8 interno (14-6). Coach Barbone si gioca la carta Longo al posto di Jukoski, ma Aguenier mura Di Silvestre, e il coach pugliese chiama il suo secondo time-out (18-7). Gamba continua a martellare, Aguenier alza il muro (3 nel parziale per lui), e il parziale fila liscio fino alla battuta in rete della new entry Cattaneo, che chiude tutto (25-11).

Nel terzo set Coach Barbone conferma Longo al palleggio al posto di Jukoski e Cattaneo al posto di Tiozzo, e la mossa dà i frutti desiderati. La BCC prova subito a scappare con Theo Lopes e una difesa lunga di Marchisio (2-4), ma un tocco falloso di Cattaneo mette il punteggio in parità a quota 4. Due errori di Gamba, e Castellana Grotte torna avanti (4-6). Un attacco fuori di Cattaneo, ed è di nuovo parità a quota 7. Si prosegue con le due squadre appaiate nel punteggio, che ribattono colpo su colpo l'una all'altra e con continui ribaltamenti di fronte (9-10, 12-11, 13-14). Theo Lopes mura Ottaviani ed è +2 esterno (14-16). Il Pool Libertas non indietreggia di un centimetro, agguanta la parità a quota 23 con conseguente time-out di Coach Barbone, ma non riesce a ribaltare la situazione. Chiude un attacco mani-out di Theo Lopes alla prima occasione (23-25).

Nel quarto set il Pool Libertas prova a scappare subito, aiutato da qualche errore della BCC 7-4), ma Presta riporta sotto i suoi (7-6). Gamba attacca out ed è parità a quota 8. Di Silvestre sigla il

vantaggio esterno, e Coach Denora vuole parlarci su (9-10). Il videocheck conferma che l'attacco di Di Silvestre è stato toccato dal muro ed è +2 esterno (10-12). Lo schiacciatore abruzzese martella dai nove metri e piazza un parziale di 0-5 che di fatto chiude il set (11-17). Theo Lopes continua a martellare, ben coadiuvato da Cattaneo, ed è un muro di Presta su Gamba a mandare la partita al tie-break (15-25).

Il quinto e decisivo set inizia con Theo Lopes che martella da ogni zona del campo e lancia i suoi (4-6). Gamba attacca in rete, e si va al cambio campo con la BCC avanti di tre (5-8). Cattaneo mura Gamba, e Coach Denora vuole parlarci su (5-9). Gli schiacciatori canturini non passano più, Castellana Grotte allunga (6-13) e porta a casa parziale e partita grazie ad una battuta in rete di Monguzzi (8-15).

Il commento di coach Denora

Queste le parole di coach Francesco Denora a fine partita: