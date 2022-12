La Pool Libertas si prepara all'ultima di andata: di fronte Grottazzolina, seconda in classifica

Ultima partita del 2022, e ultima di andata, al PalaFrancescucci per il Pool Libertas Cantù. Domenica 18 dicembre 2022, con fischio d'inizio alle 18, arriverà la seconda della classe, la Videx Yuasa Grottazzolina. Una sfida difficile per i ragazzi di coach Francesco Denora, che vorranno sicuramente fare punti per consolidare la posizione in classifica in ottica DelMonte® Coppa Italia, ma avranno negli avversari una compagine ostica, e determinata a restare “ai piani alti” dove ora si trova.

Coach Francesco Denora presenta così la sfida:

“Penso che questa sia la gara tra due delle formazioni più in forma del momento, almeno per quanto riguarda i risultati. Sarà decisiva ai fini della classifica finale di questo girone, e potrà decidere l'accesso alla DelMonte® Coppa Italia per noi, e la relativa posizione. Questo può solo caricarci: il nostro obiettivo era quello di giocarci l'accesso alla Coppa, e dopo le prime cinque giornate non era affatto scontato. Ci siamo meritati questo scontro, e faremo di tutto per meritarci la vittoria. Loro hanno un cambiopalla di altissimo livello, grazie ad un ottimo palleggiatore e ad attaccanti di altissimo livello, però con la nostra fase break possiamo contenerli. Giochiamo in casa, ci vorrà umiltà nei momenti difficili e coraggio, e credo che anche il pubblico risponderà presente per darci la spinta decisiva”.

Gli avversari

Coach Massimilano Ortenzi siede sulla panchina della Videx Yuasa dal 2007, conquistando sul campo le promozioni fin dalla Serie C. In cabina di regia schiera Manuele Marchiani, alla quinta stagione a Grottazzolina dopo varie esperienze in Serie A2, e la combo promozione + Supercoppa Serie A3 dello scorso anno. Opposto è il top scorer del campionato, Rasmus Breuning Nielsen, alla prima stagione in Serie A2, ma con ben 3 anni nella massima serie italiana in maglia Milano e Sora. Gli schiacciatori sono Riccardo Vecchi, una “colonna” grottese, da 10 anni nelle Marche, e Dusan Bonacic, che torna in Italia dopo la parentesi argentina (prima aveva giocato con la maglia di Catania, sempre nella seconda serie italiana). I centrali sono Marco Cubito, un altro dei confermati dallo scorso campionato, e il classe 2003 Filippo Bartolucci, lo scorso anno alla Vigilar Fano, ma di scuola Lube. Il libero è un'altra “vecchia conoscenza”, Roberto Romiti, alla Videx Yuasa del 2018.

I precedenti

Sono 4 i match già disputati tra queste due compagini, e in tutte le occasioni ad imporsi è stato il Pool Libertas Cantù. Le prime due sfide risalgono alla stagione 2016/2017, e sono terminate entrambe al tie-break, mentre le ultime due sono finite entrambe 3-1 nel campionato 2018/2019.

Quando e dove

Fischio d'inizio: domenica 18 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (CO)

Arbitri: Luca Grassia (Roma) e Andrea Clemente (Parma)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito VolleyballWorld.tv

Biglietti: Intero 5.00 Euro, ridotto 3.00 Euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.