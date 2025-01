L'Albese Volley stoppa Melendugno al tie break e conquista 2 punti pesati in chiave poule salvezza

Grande vittoria corsara per l'Albese Volley che ieri ha sbancato al tie break il campo della Narconon Volley Melendugno e torna dalla puglia co 2 punti pesati in chive per la Poule salvezza. La Tecnoteam guidata per l'occasione dal vice allenatore David Cardinali in panchina al posto di Mauro Chiappafreddo, indisposto e rimasto a casa, ha saputo imporsi dopo un'autentica maratona che si è risolta in volata in volata al tie break vinto per 12-15. La Tecnoetam chiuderà il girone di ritorno sabato 1 febbraio quando ospiterà a Casnte l'Offanengo.

Il tabellino di Narconon Volley Melendugno-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3

Parziali: 31-29, 18-25, 25-23, 12-25, 12-15

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Tanase 15, Riparbelli 8, Malik 20, Joly 17, Biesso 8, Caracuta, Ferrario (L), Andrich 6, Maruotti 1, Passaro, D'onofrio. Non entrate: Badalamenti (L), Fioretti. All. Giunta.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Baldi 16, Veneriano 14, Rimoldi 2, Grigolo 16, Bernasconi 16, Mazzon 10, Pericati (L), Colombino 13, Mancastroppa, Vigano. Non entrate: Taje', Radice (L), Longobardi. All. Cardinali.

Risultati dell'8° turno di ritorno girone B di A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-1 (25-23, 12-25, 28-26, 25-17)

Itas Trentino-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-21, 30-28, 25-19)

Tenaglia Abruzzo Volley-Futura Giovani Busto Arsizio 0-3 (11-25, 21-25, 18-25)

Imd Concorezzo-U.S. Esperia Cremona 2-3 (20-25, 25-22, 25-20, 22-25, 13-15)

Narconon Volley Melendugno-Tecnoteam Albese Volley 2-3 (31-29, 18-25, 25-23, 12-25, 12-15)

Classifica girone B serie A2

Futura Giovani Busto Arsizio 40 (14 – 3); Itas Trentino 38 (14 – 3); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 30 (10 – 7); U.S. Esperia Cremona 29 (9 – 8); Nuvoli’ Altafratte Padova 28 (9 – 8); Volley Hermaea Olbia 23 (8 – 9); Tecnoteam Albese Volley Como 21 (7 – 10); Imd Concorezzo 10 (2 – 15); Tenaglia Abruzzo Volley 5 (2 – 15).

Programma del9° turno, ultimo di ritorno girone B

sabato 1 febbraio ore 17 U.S. Esperia Cremona – Itas Trentino , ore 20.30 Tecnoteam Albese Volley Como – Trasporti Bressan Offanengo ; domenica 2 ire 15.30 Futura Giovani Busto Arsizio – Narconon Volley Melendugno , ore 16 Volley Hermaea Olbia – Tenaglia Abruzzo Volley, ore 17 Nuvoli’ Altafratte Padova – Imd Concorezzo.