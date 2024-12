L'Albese Volley torna da Olbia con solo 1  punto battuta al tie break per 3-2

Dalla trasferta in Sardegna l'Albese Volley torna a casa con un solo punto da mettere sotto l'albero e la consapevolezza di aver sprecato l'occasione di riassaporare il gusto della vittoria.

La sconfitta

Ieri infatti nel 3° turno di ritorno del campionato di serie A2 femminile la Tecnoteam si è arresa al tie break contro Olbia per 3-2 dopo che aveva vinto i primi due set. Come detto la squadra di coach Mauro Chiappafreddo si consola con un punto in classifica e si prepara a tornare in campo giovedì 26 dicembre (ore 17) per un Santo Stefano a Casnate dove arriverà l'Imd Concorezzo. E proprio in occasione di quest'ultima gara casalinga del 2024, la società lariana ha deciso di fare un bel regalo ai tifosi della Tecnoteam con l'ingresso libero e gratuito.

Il tabellino di VOLLEY HERMAEA OLBIA - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3-2

PARZIALI: 21-25, 18-25, 26-24, 25-21, 15-12

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Partenio 13, Barbazeni 9, Korhonen 21, Fontemaggi 18, Ngolongolo 16, Pasquino 1, Blasi (L), Civetta, Negri, Trampus, Piredda. Non entrate: Kogler. All. Guadalupi.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Longobardi 13, Taje' 8, Rimoldi 1, Grigolo 19, Veneriano 14, Colombino 18, Pericati (L), Bernasconi 4, Mazzon 3, Mancastroppa, Baldi. Non entrate: Radice (L), Vigano. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Usai, Faia.

Risultati 3° turno di ritorno girone B A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-16, 25-20, 25-21)

Volley Hermaea Olbia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (21-25, 18-25, 26-24, 25-21, 15-12)

Itas Trentino-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (25-21, 25-16, 19-25, 22-25, 13-15)

U.S. Esperia Cremona-Nuvoli’ Altafratte Padova 3-0 (25-18, 25-17, 25-18)

Imd Concorezzo-Narconon Volley Melendugno 0-3 (17-25, 22-25, 17-25)

Classifica girone B serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 29 (10 – 2); Itas Trentino 27 (10 – 2); Narconon Volley Melendugno 21 (7 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 21 (7 – 5); U.S. Esperia Cremona 21 (6 – 6); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 5); Nuvoli’ Altafratte Padova 19 (6 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (4 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 10); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 11).

Programma del 4° turno di ritorno girone B A2 donne

Giovedì 26 dicembvre ore 16 Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia, ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – U.S. Esperia Cremona, Narconon Volley Melendugno – Tenaglia Abruzzo Volley, Tecnoteam Albese Volley Como – Imd Concorezzo; il 29/12 Nuvoli’ Altafratte Padova – Itas Trentino.