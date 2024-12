L'Albese Volley va ko ma il presidente Crimella si arrabbia con l'ITAS Trento: "Così non ci sto"

Niente da fare per l'Albese Volley che a domicilio pur senza Mazzon e capitan Veneriano ha provato a fermare la corazzata Itas Trentino ma ha dovuto incassare una nuova sconfitta per 0-3.

A far discutere però nel dopo gara sono stati i finali del secondo e terzo set decisi entrambi da chiamate al videoceck che non sono state digerite dal presidente della Tecnoteam Graziano Crimella che pubblicamente ha così dichiarato:

"Amarezza. Questo è il sentimento che mi pervade a freddo dopo la partita con Trento. Le trentine. lo sappiamo, sono una squadra fortissima e non credo che abbiano bisogno di aiuti o ancor di più di episodi antisportivi come quelli dimostrati questo pomeriggio alla conclusione del secondo set. Sul 27 a 26 per loro un attacco nostro con tocco a muro del loro centrale che sportivamente fa il cenno con la mano del suo tocco. Viene prontamente redarguita dalle compagne e soprattutto dalla panchina. "Ma che fai?" Era il nostro pareggio. Sicuramente Trento avrebbero quasi certamente vinto il set. L’ex allenatore della nazionale italiana, per il quale nutrivo una sincera ammirazione, prende il punto, certamente con vergogna. Inoltre cosa abbiamo speso un sacco di soldi per il video check quando poi gli arbitri non vedono quello che tutto il palazzetto aveva visto e si trincerano dietro fatto che le immagini non sono nitide? Scusatemi ma così non ci sto. Io predico alle mie atlete l’educazione e l’onestà e andrò avanti a farlo, finché ce la farò".