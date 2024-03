L'Antoniana ride, l'Alebbio piange e stasera il Tavernerio punta riprendersi la vetta

Giovedì sera si sono giocati altri due anticipi dell'ultimo turno della prima fase nel girone Ovest C del campionato di Divisione Regionale 2. A segno l'Antoniana Como che superando il Carnate sale a quota 24 punti mentre niente da fare per l'Alebbio Como battuto in casa dal Lesmo che aggancia momentaneamente al secondo posto Tavernerio. Proprio il Tavernerio scende in campo stasera per chiudere contro il Pescate e riprendersi la vetta.

Programma del 22° turno, ultimo del girone Ovest C

Martedì 19 marzo Giussano-Lurate 46-61; giovedì 21 Antoniana-Carnate 88-48, Alebbio-Lesmo 53-72, venerdì 22 ore 21.15 Tavernerio-Pescate, 21.30 Lomazzo-Cesano Seveso, domenica 24 ore 20.30 Comense-Figino.

Classifica aggiornata del girone Ovest C

Kaire Sport Lurate Caccivio 34; Tavernerio, Lesmo 32; Figino 28, Pescate 26; Cesano Seveso, Antoniana Como 24; Comense 20; Giussano 18; Alebbio Como 10; Carnate 6; Lomazzo 4.