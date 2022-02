L'atletica della Briantea84 torna in pista per il Campionato Regionale di corsa campestre

a villa guardia

Appuntamento domenica 20 febbraio prossimo.

Finalmente in pista, a distanza dall’ultima (e vittoriosa) volta di quasi cinque mesi fa. Domenica 20 febbraio, la BCC Cantù Briantea84 di atletica ritornerà a gareggiare dopo il trionfo al Lariomeeting 2021 (25 settembre scorso) che aveva regalato la medaglia d’oro ai biancoblù.

L'atletica della Briantea84 torna in pista

L’appuntamento sarà a Villa Guardia per la 30^ edizione del Campionato Regionale di Corsa Campestre Csi, valevole sia per i campionati regionali che per quelli provinciali.