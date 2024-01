Pallacanestro giovanile: la Lombardia trascinata dai canturini debutta al Memorial Fabbri 2024 vincendo contro il Veneto

Ha preso il via ieri la dodicesima edizione del "Memorial Mario Fabbri", una delle manifestazioni della pallacanestro giovanile italiane più attese e prestigiose.

La competizione

Il torneo che si svolge a Rimini e Santarcangelo fino al 6 gennaio 2024 in campo maschile vede tra le sei squadre protagoniste anche la Lombatrdia che parla brianzolo. Già perché tra i 12 prescelti ci sono 3 cestisti del Progetto Giovani Cantù: Riccardo Fossati, Cristian Malano, Giovanni Pizzamiglio (mentre Simone Ventura è stato sostotuito all'ultimo dal milanese Dozio). Alla loro guida c'è il coach brianzolo Matteo Semoventa. E per la squadra lombarda ieri c'è stata subito una partenza lanciata visto che ha battuto nel match d'esordio il Veneto per 85-51. Oggi doppio impegno per i giovani lombardi: alle ore 11 contro il Lazio e alle 17 contro l'Emilia.

Il tabellino della prima gara

Lombardia-Veneto 82-51 (25-13; 50-25; 66-36)

LOMBARDIA: Dozio 2, Solazzi 9, Di Bonito 8, Fossati 12, Alabiso 8, Nicolodi 13, Malano 9, Babingila 7, Pizzamiglio 2, Coti Zelati 2, Bai 2, Tornese 8. All. Semoventa.

Il calendario della Lombardia

Venerdì 5 gennaio ore 18 Lombardia-Friuli

Sabato 8 gennaio ore 9.30 Lombardia-Toscana