Pallacanestro lariana: giovedì 21 la "Giornata Mondiale del basket" premierà anche le società storiche comasche

Quella di oggi, giovedì 21 dicembre, sarà una giornata importate per la pallacanestro mondiale e speciale anche per quella lariana. Già perché sarà la prima 1° World Basketball Day la “Giornata Mondiale del Basket” che il Comitato Fip Lombardia festeggerà con un grande evento presso il Campus di Varese secondo quanto stabilito dall’ONU con una risoluzione ufficiale, che porterà sul parquet di via Pirandello tanti giovani cestisti e premierà le sue società più fedeli.

Dalle 15 alle 18 si svolgeranno gare delle categorie Minibasket maschile ed Under 13 femminile e una sfida tra atleti delle giovanili di Varese Basketball e del Vharese, campione d’Italia della categoria Fisdir. Infine il CRL premierà le società lombarde con 50 o più anni di affiliazione, tra queste figurano anche alcune storiche società comasche:

Pallacanestro Cantù

US Basket Como

A.D. Pallacanestro Albavilla

A.DIL. Team ABC Cantù

U.S. Indipendente Appiano Gentile

A.S.D. Virtus Pallacanestro Cermenate

Il calendario dell'evento di giovedì 21 dicembre a Varese