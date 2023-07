Pallacanestro lariana: la Fip ha pubblicato le squadre aventi diritto ai campionati giovanili 2023/24.

Pallacanestro lariana: nei campionati di Eccellenza la Pallacanestro Cantù presente tutte le categorie

La Fip ha pubblicato in queste ore gli elenchi delle squadre aventi diritto e le riserve per le categorie giovanili maschili Eccellenza e Gold gestite dall’ufficio Gare Regionale in riferimento ai rispettivi campionati 2023/24 a cui sono interessate anche alcune società della pallacanestro lariana.

Campionati ECCELLENZA

Under17 (campionato a 16 squadre): avete diritto Pall. Cantù (2° posto U15 Ecc.) e Cucciago Bulls (2° posto U15 Gold)

Riserve: Virtus Cermenate (6° posto U15 Gold), Sport Club Brianza (16° posto U15 Gold)

Under15 (campionato a 16 squadre): avete diritto Pall. Cantù (2° posto U14 Elite)

Riserve: Pol Comense (12° posto U14 Gold)

Under14 Elite: (campionato a 16 squadre): avete diritto Pall. Cantù (11° posto U13 Elite), Cucciago Bulls (4°osto U13 Gold)

Under19: ricordiamo che Pallacanestro Cantù è avete diritto nel campionato interergionale a gestione nazionale

Campionati GOLD

Under19 Gold (campionato a 24 squadre): avete diritto Le Bocce Erba (6° posto Under17 Gold)

Under17 Gold (campionato a 24 squadre): avete diritto Virtus Cermenate (6° posto U15 Gold), Sport Club Brianza (16° posto U15 Gold)

Under15 Gold (campionato a 24 squadre): avete diritto Pol Comense (12° posto U14 Gold) e Virtus Cermenate (19° posto U14 Gold); Risereve: Indipendete Appiano Gentile (6° posto U14 Silver)

Under14 Gold (campionato a 24 squadre): avete diritto Cucciago Bulls (4° posto U13 Gold)