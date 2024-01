Pallacanestro lariana: Il Gigante Inverigo batte il Mandello per 77-70 e passa al 2° turno di Coppa Lombardia

Buone notizie per la pallacanestro lariana che festeggia la qualificazione de Il Gigante Inverigo al secondo turno di Coppa Lombardia 2024. Si è chiuso ieri sera infatti con le ultime due partite il cartellone del 1° turno della manifestazione regionale maschile che ha salutato come detto il successo della squadra brianzola biancoblù diretta da coach Davide Pina che in casa ha battuto il Mandello per 77-70. Ora nel 2° turno il Gigante è atteso da un derby tutto lariano visto che andrà a sfidare in trasferta la Virtus Cermenate di serie C entro fine gennaio.

Queste le partite del 1° turno di Coppa Lombardia 2023-24

Mercoledì 10 gennaio Il Gigante Inverigo-Mandello 77-70 e Masters Carate-Varedo 86-87.

Già giocate:

Excelsior Bergamo-9Care Romano Basket 51-85, Pall. Monteclarense-Bresciangrana 81-63, Cavenago-Gorle 52-74, Opera-Cus Milano 70-74, Vittuone-Innovo Group Mi Games Milano 77-70, Tirano-Morbegno 64-80, Lonate-Settimo 66-80, Daverio-Casoratese 60-69.

(in neretto le squadre qualificate al 2° turno)