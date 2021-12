Pallavolo Cabiate la Clerici Auto ci prova ma deve alzare bandiera bianca contro la capolista Bracco Milano 

Volley femminile risultati

Pallavolo Cabiate si è giocato l'8° turno d'andata del campionato di B2 donne.

Pallavolo Cabiate si è giocato l'8° turno d'andata del campionato di B2 donne.

Pallavolo Cabiate il team brianzolo di coach Reali aveva vinto il primo set ma poi si è arreso per 3-1

Niente da fare per la Pallavolo Cabiate nel big match valido per l'8° turno del girone B2 di serie B2 femminile. La Clerici Auto di coach Gilles Reali infatti sabato sera si è dovuta arrendere sul campo della capolista Bracco Pro Patria Milano per 3-1 dopo che era partita molto bene vincendo il primo set per 20-25. Poi però le padroni di casa hanno cambiato marcia e dopo aver impattato vincendo il secondo set per 25-15, non si sono più guardate indietro imponendosi per 3-1. ClericiAuto che ora, scivolata al terzo posto nel girone b2, deve pensare a preparare la prossima delicata sfida di sabato 11 dicembre quando in casa ospiterà la seconda forza Villa Cortese alle ore 21.

Il programma dell'8 turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 4 dicembre ore 21 Bracco Pro Patria Milano-ClericiAuto 3-1 (20-25, 25-15, 25-20, 25-17), Cinisello-Chiavenna 3-0, Insubria-Vivivolley 3-2, Delebio-Barzago 0-3, Cusano-Padernese 3-1, Villa Cortese-Mandello 3-1.

Classifica girone B2

Bracco Pro Patria Milano 23; Villa Cortese 22; ClericiAuto Cabiate 19; Cartiera dell'Adda Mandello 18; Cusano 14; Cinisello 13; Padernese 12: Chiavenna 7; Barzago 6; ViviVolley Varese 5; Insubria Gallarate 2; Uyba PVV Riwega Delebio 0.

Il programma del 9° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 11 dicembre ore 21 Clerici Auto-Villa Cortese, Padernese-Bracco Pro Patria Milano, Mandello- Uyba PVV Riwega Delebio, Chiavenna-Insubria Gallarate, Barzago-Cinisello, ViviVolley Varese-Cusano.