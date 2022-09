Pallavolo lariana: la società brianzola ha organizzato per domenica 9 ottobre un importante evento.

Pallavolo lariana: a Senna tutto pronto per il Torneo "Associazione Amici di Sandro"

La pallavolo lariana è pronta a tornare in campo ad ogni livello e si appresta a vivere un appuntamento molto interessante a Senna Comasco organizzato dalla società locale Polisportiva Senna Dilettantistica in collaborazione con Associazione Amici di Sandro. Domenica 9 ottobre infatti presso la palestra ‘Vitale Broggi’ di Senna Comasco andrà in scena il Torneo Quadrangolare "Associazione Amici di Sandro" riservato a squadre di Prima Divisione femminile.

Squadre partecipanti

Pol. Albosaggia Autovittani PVV

USD Tavernola

GS Sangiorgio Luraghese ASD

Polisportivasenna

Calendario del Torneo

Ore 10 prima semifinale Polisportivasenna - USD Tavernola

Ore 11.30: seconda semifinale Pol. Albosaggia Autovittani PVV - GS S.Giorgio L. ASD

PAUSA PRANZO

Ore 14.30: finale 3°/4° Posto

A seguire: finale 1°/2° posto