Pallavolo lariana la ClericiAuto Cabiate torna al successo e doma Agrate al tie break

Pallavolo lariana bilancio agrodolce del weekend per le due portacolori di B femminile.

Pallavolo lariana Tecnoteam Albese cade in casa con Lecco ma guarda già all’ultimo impegno della prima fase

Si chiude con una vittoria importante e una sconfitta pesante il weekend delle due principali squadre femminili della pallavolo lariana di serie B. In Bi come già detto sconfitta interna per la Tecnoteam Albese che si è dovuta inchinare alla Picco Lecco ma già pensa all’ultima giornata di prima fase contro Novate. In B2 invece successo sofferto ma preziosissimo per la ClericiAuto Cabiate che al tie break ha piegato l’Agrate e ora può guardare con ottimismo alle ultime sfide di stagione regolare.

I risultati del 9° turno di B1 femminile

Sabato 20 marzo ore 21 Tecnoteam-Picco Lecco, Palau-Novate 3-0; domenica 21 Orago-Settimo Milanese 1-3.

CLASSIFICA GIRONE B1

Picco Lecco 24; Tecnoteam Albesevolley 22 punti; Capo d’Orso Palau 17; Visette Settimo Milanese 9; Mondialclima Orago 5; Coop. Novate 4.

Il programma del 10° turno di B1 femminile

Sabato 27 marzo ore 21 Settimo-Palau, Lecco-Orago, Novate-Albese

Serie B2: torna al successo l’Autoclerici Cabiate ok al tie break

Torna al successo come detto l’AutoClerici Cabiate che al tie break ha battuto la coriacea Agrate per 3-2. Dopo il primo set tiratissimo e vinto dal team di coach Gilles Reali per 25-23, le ospiti hanno impattato vincendo il secondo per 17-25. Nuovo allungo locale nel terzo set vinto per 25-19 e poi nuovo pareggio di Agrate per 22-25. Decisivo quindi il tie break vinto dal Cabiate in volata per 15-12. Prossimo impegno della ClericiAuto ultimo del girone di ritorno sabato 27 marzo ospiti del Gorgonzola.