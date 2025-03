PGC: gli Under15 domano Treviglio e volano all'Interzona

Missione compiuta dalla squadra Under15 Eccellenza del PGC, Progetto Giovani Cantù, che ha vinto anche la gara di ritorno dei quarti di finale playoff.

Vola il PGC: dritti all’Interzona

Grazie alla vittoria l’Under15 del PGC ha staccato il biglietto per l'Interzona di categoria. Nel week-end, infatti, la Cierre Ufficio diretta da coach Matteo Bonassi ha bissato il successo dell'andata (58-77) vincendo anche la gara di ritorno in casa contro la Blu Basket Treviglio per 79-64. Una bella vittoria che come detto permette ai canturini di superare il turno, entrare nelle migliori quattro squadre lombarde con EA7 Milano, Gallarate e Robur Varese garantendosi anche il passaggio alla fase interzonale.

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Blu Basket Treviglio 79-64

Parziali: 20-23, 39-35, 57-50

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 9, Villa 25, Leto 5, Rainoldi, Teoldi 4, Pulcinelli 5, Grisoni 2, Sellitto 11, Ferrari 4, Marelli 12, Bonavoglia, Gazzani 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Blu Basket Treviglio: Bisesti 2, Airoldi 3, Bergamasco 10, Bertoncini 9, Villa 21, Baroli, Radwan Dana 4, Ortiz, Bonacina 13, Gamba, Colombo 2. All. Maga.