Poker di sconfitte per Erba, Cucciago, Appiano e Villa Guardia

Va in archivio un turno amarissimo per le squadre lariane del campionato di Divisione Regionale 1.

Poker di sconfitte

E' arrivato un poker si sconfitte a cominciare dalle due nel girone Gold Centro. In casa è caduta a sorpresa la capolista Le Bocce Erba rimontata e beffata nel finale dal Sedriano. Ancora una sconfitta invece per i Cucciago Bulls "matati" sul campo di Binzago. Doppio ko anche nel girone Silver dove ieri sono cadute sia Appiano Gentile a Carate Brianza che il GS Villa Guardia in serata a domicilio contro Bresso.

I risultati del 4° turno girone Gold Centro

Venerdì 18 aprile Seregno-Morbegno 71-58, Civatese-Bollate 79-91, domenica 21 ore 18 Erba-Sedriano 69-71; ore 18.30 Binzago-Cucciago 77-58.

Classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 16; Binzago 14; Sedriano 12; Civatese, Bollate 10; Morbegno 8; Seregno 6; Cucciago 4.

Il programma del 1° turno ritorno girone Gold Centro

Sabato 27 aprile Morbegno-Sedriano, domenica 28 ore 17.30 Cucciago-Bollate, ore 18.45 Seregno-Erba, Binzago-Civatese.

I risultati del 4° turno girone Silver Centro

Domenica 21 aprile ore 18 Masters Carate-Appiano 71-59, Mojazza-Rovagnate 56-57, Nibionno-Paderno 67-58, Villa Guardia-Bresso 64-70.

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano, Nibionno 14; Paderno, Masters Carate Brianza 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano, Rovagnate, Bresso 8.

Il programma del 1° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 26 aprile Rovagnate-Bresso, ore 21.30 Villa Guardia-Paderno, domenica 28 Masters Carate-Nibionno, ire 19.30 Mojazza Milano-Appiano Gentile.

I risultati del 4° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 19 aprile ore 21 Inverigo-Lentate 85-67, Tirano-S. Antonino 54-66, Mandello-Rho 56-82, Cabiate-Sondrio 65-63.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Mandello, Cabiate 16; Cmb Rho 12, Sondrio 10; Il Gigante Inverigo, Antonino Centro 8; Tirano 6; Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 1° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 26 aprile ore 21 Inverigo-CMB Rho, S. Antonino-Sondrio, Cabiate-Mandello, Nuovo Basket Groane Lentate-Tirano.