Pool Libertas presenta il nuovo preparatore atletico

Pool Libertas Cantù presenta il nuovo preparatore atletico della squadra di volley impegnata in serie A2.

Pool Libertas Cantù, novità nello staff

Giovane (classe 1998), ma già con qualche anno d'esperienza nel campo della preparazione fisica nel mondo del volley. Francesco Garrera è il nuovo preparatore atletico del Pool Libertas Cantù. Laureato in Scienze Motorie, Sport e Salute presso l'Università degli Studi di Milano, questa sarà la sua prima stagione in Serie A.

Le parole del nuovo preparatore

“La proposta di Cantù è arrivata totalmente di sorpresa - confessa il neopreparatore canturino - Io avevo altri programmi. Sono molto contento di avere questa opportunità: sarà una stagione complicata per l'alto livello delle avversarie, ma questo ormai è assodato. Ho sentito i ragazzi: hanno già in mano i loro programmi per quest'estate, ovunque essi saranno, e ho trovato da parte di tutti, dal più "vecchio" al più giovane, grande spirito di sacrificio e voglia di fare. Oltre che in loro, ho visto questa voglia di fare in tutto lo staff tecnico e medico, senza dimenticare presidente, direttore sportivo e tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Quindi il mio primo approccio con la società è stato super-positivo. Questa sarà la mia prima stagione in Serie A2 e non ho la minima idea di cosa aspettarmi. Pertanto cercherò di vivere ogni momento e ogni allenamento al massimo, cercando di fare il mio meglio”.