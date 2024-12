Procida corsaro in Eurolega con Berlino: Milano e Bologna ko all'overtime

Nuova prova maiuscola per il cestista comasco classe 2002 Gabriele Procida che in occasione del 13° turno di Eurolega, si è confermato autentico killer delle squadre italiane.

Da Como Procida lascia il segno

Il giovane di Como, ex Pall. Cantù, ha trascinato la sua Alba Berlino a un nuovo successo pesante ai tempi supplementari: come era già successo poche settimane fa contro l'Olimpia Milano battuta all'overtime con 29 punti di Gabriele, mercoledì la squadra tedesca si è ripetuta sbancando niente meno che il parquet della Virtus Bologna per 88-90 dopo un tempo supplementare. Decisivo, come detto, il cestita di Lipomo autore di 20 punti, impreziositi da 4 rimbalzi e 2 assist in oltre 30' di gioco. Con questo successo Alba Berlino scavalca proprio la Virtus Bologna, ora ultima in classifica, tanto da determinare le dimissioni di coach Luca Banchi. Il comasco Gabriele Procida e Berlino, invece, torneranno in campo già stasera ospiti del Monaco per tentare un nuovo colpaccio.