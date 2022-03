Progetto Giovani Cantù bella vittoria casalinga per la Cierre Ufficio che doma Desio e sale in vetta

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri un anticipo della seconda fase under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri un anticipo della seconda fase under15 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù il team di coach Matteo Bonassi tra le mura domestiche ha battuto l'Aurora per 78-58

Seconda vittoria consecutiva per la Cierre Ufficio del Progetto Giovani Cantù nella seconda fase del campionato Under5 Eccellenza lombardo. Il team diretto da coach Matteo Bonassi ieri sera nell'anticipo del 4° turno ha battuto in casa l'Aurora Desio con un netto 78-58 portandosi a quota 6 punti momentaneamente al primo posto con Gallarate. Cantù tornerà in campo domenica 27 marzo ospite del Brescia.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - AURORA DESIO 78-58

(20-14, 44-28, 63-39)

Cierre Ufficio Cantù: Molteni, Bandirali 2, Bargna 20, Granieri 15, Ghirardi, Colombo 4, Bianchi 12, Aru, Mazzon, Morton 19, Romanó 6. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Aurora Desio: Sirtori 2, Trezzo 18, Elzi 8, Bon, Abjo 2, Bulla 7, Terraneo 7, Moregalli 2, Beretta, Picceli 5, Sironi 7. All. Gallazzi.

Programma del 3° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Merced' 16 Cantù-Desio 78-58; venerdì 18 Legnano-Gallarate; domenica 20 Urania-Sondrio, Gorgonzola-Brescia; mercoledì 22 Milanotre-Cremona.

Classifica girone Silver U15 Eccellenza

Gallarate, Cantù 6; Sondrio, Brescia, Legnano, Milanotre 4; Cremona, Desio 2; Urania, Gorgonzola 0.

Programma del 4° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Sabato 26 marzo Desio-Legnano, Cremona-Urania; domenica 27 ore 11 Brescia-Cantù, Sondrio-Milanotre, Gorgonzola-Gallarate.