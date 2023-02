Progetto Giovani Cantù: Columbus cade al Paladozza contro la Fortitudo Bologna

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 16° turno del girone Interregionale 3 Under19.

Progetto Giovani Cantù: seconda sconfitta di fila per i brianzoli battuti per 103-86 e agganciati al 2° posto

Momento non facile per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù. In occasione del 5° turno di ritorno del girone Interregionale 3 la Columbus di coach Mattia Costacurta è incappata nel secondo stop consecutivo perdendo al Paladozza contro la Fortitudo Bologna al termine di una gara combattuta che fino all'intervallo l'aveva vista condurre per poi tenere nel terzo quarto e crollare nel finale. Cantù resta al secondo posto ma viene agganciata a quota 22 da Urania e anche dalla stessa Fortitudo Bologna. Ora il team canturino tornerà in campo il 1 marzo in casa contro il fanalino di coca Libertas Cernusco.

Il tabellino di FORTITUDO BOLOGNA - COLUMBUS CANTÙ 103-86

Parziali: 25-26, 47-48, 73-68

Fortitudo Bologna: Usai 2, Bonfiglioli 4, Natalini 11, Gambini 3, Zedda 16, Sciarabbe 11, Mingotti 17, Godelupp, Braccio, Niang 27, Pavani 10, Casali 2. All. Breveglieri.

Columbus Cantù: Tosetti 13, Stefanov, Meroni 8, Moscatelli 10, Terragni, Clerici, Elli, Trombetta, Borsani 9, Tarallo 30, Brembilla 8, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Programma del 16° turno, quinto di ritorno del girone Interregionale 3 Fortitudo-Columbus Cantù 103-86, Fidenza-Cremona 75-88, Urania-Cernusco 88-67, Vis Ferrara-Deiso 85-66; Varese-Reggio Emilia 69-85, EA7 Milano-Virtus Bologna 89-50.

Classifica girone Interregionale 3

Cremona 28; Cantù, Fortitudo Bologna, Urania Milano 22; EA7 Milano, Desio 18; Pall. Varese, Reggio Emilia 12; Fidenza, Vis Ferrara 10; Virtus Bologna 8; Libertas Cernusco 4.

Programma del 17° turno, sesto di ritorno del girone Interregionale 3

Lunedì 20 febbraio Urania-Fidenza, Desio-Fortitudo, Cernusco-Varese, Virtus Bologna-Vis, Cremona-EA7 Milano, rinviata al 13 marzo Reggio Emila-Cantù.