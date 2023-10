Progetto Giovani Cantù: derby amaro per la Columbus che cede nel finale a Varese per 97-82

Seconda sconfitta di fila per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù nel girone 1 del campionato Eccellenza. Martedì sera la Columbus allenata per l'occasione dal vice Matteo Bonassi in sostituzione dell'indisponibile coach Guido Saibene, si è dovuta arrendere nel classico derby giovanile "made in Brianza" sul campo della Pall. Varese per 97-82 al termine di una bella gara. Passivo severo per i canturini che pur con molte assenze se la sono giocata alla pari per otre tre quarti cedendo solo nel finale. Prossimo turno: lunedì 23 ottobre alle 19.15 Cantù-Derthona.

Il tabellino di Pallacanestro Varese- Columbus Cantù: 97-82

Parziali: 24-20, 47-40, 64-61.

Columbus Cantù: Tosetti 22, Meroni 19, Clerici 18, Moscatelli 10, Bandirali 6, Cattaneo 5, Zimonjic 2, Viganò, A. Mazzoleni, Tolowua. All. Bonassi.

I risultati del 3° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 16 ottobre ore Borgomanero-Gran Torino 81-73, Reale Mutua Torino-Vado 64-68, Desio-Don Bosco Crocetta Torino 62-83, Derthona-Varese Academy 81-60, My Basket Genova-Campus Piemonte 45-95; martedì 17 ore 21 Pall. Varese-Columbus Cantù97-82.

Classifica girone 1 Under19 Eccellenza

Crocetta Torino, Pall. Varese 6; Varese Academy, Campus Piemonte, Borgomanero, Derthona, Vado,4; Cantù, Reale Mutua Torino 2; My Basket Genova, Gran Torino, Desio 0.

Programma del 3° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 23 ottobre ore 19.15 Cantù-Derthona, Desio-Pall. Varese, Crocetta Torino-Reale Mutua Torino, Campus Piemonte-Varese Academy; martedì 24 Gran Torino-My Basket Genova, Vado-Borgomanero.