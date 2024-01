Progetto Giovani Cantù: doppio colpo esterno ieri sera per il PGC Under17 e Under15 

E' stato un giovedì sera davvero speciale quello di ieri per il Progetto Giovani Cantù che ha salutato il ritorno in campo di due sue squadre Eccellenze con un doppio colpo vincete esterno.

Viaggiator Goloso Under17 corsaro a Legnano

Nel campionato Under17 il Viaggiator Goloso ha aperto il suo 2024 andando a vincere il recupero del 7° turno di ritorno sul campo dell'Aba Legnano dpve si è imposto nettamente per 54-80. Con questo risultato i canturini di coach Mattia Costacurta salgono a quota 16 punti al quarto posto nel girone A. Prossimo turno già domani sabato 13 alle ore 20 quando ospiteranno il recupero del 6° turno di ritorno contro la Pall. Varese seconda in classifica . All'andata Varese si impose per 84-76.

Classifica girone A Under17 Eccellenza

Varese Academy 24; Pall. Varese 20; Bernareggio 18; Cantù, Gallarate 16; Lissone 10; Legnano 6; Desio 0.

Cierre Ufficio Under15 ha fatto 13... vittorie di fila

Successo esterno anche per per la squadra Under15 Eccellenza del PGC che ieri sera era ospite a Bernareggio per il recupero del 6° turno di ritorno. Una trasferta in cui la Cierre Ufficio di coach Guido Saibene ha rispettato il pronostico e da capolista ha fatto 13... vittorie consecutive imponendosi con un netto 55-84. Prossimo turno, l'ultimo della prima fase domenica 14 alle ore 10-30 Cantù-Aba Legnano.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 26; Aba Legnano 20;Robur Varese 18; Bernareggio 16; Gallarate 12; Basket Costa 6; Here You Can Pavia 4; Junior Vigevano 2.