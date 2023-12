Progetto Giovani Cantù: la capolista Cierre Ufficio U15 espugna anche Gallarate e fa... 12 sotto l'Albero

Continua la fuga incontrastata nel campionato Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene infatti ha siglato 12 vittorie andando a sbancare anche il campo del Gallarate al termine di una sfida molto equilibrata fino all'intervallo. Poi i ragazzi canturini hanno cambiato marcia e sono andati a vincere confermandosi da soli in vetta al girone A, La Cierre Ufficio tornerà in campo dopo le feste il 7 gennaio ospite del Bernareggio.

Il tabellino di Gallarate-Cierre Ufficio Cantù 69-80

Parziali: 20-21, 45-47, 56-66

Basketball Gallarate: Allegretti 2, Schembri 8, Tonetti 7, Gaiazzi 8, Decataldo, Soldavini, Fedeli 3, Padoan 12, Paggiarin, Morosini 2, Cucco 24, Concollato. All. Riva, Vice All. Damaso.

Cierre Ufficio Cantù: Sellitto 2, Moscatelli 5, Andreoni, Ventura 4, De Lucca 1, Malano 35, Petruzzelli 2, Sironi 11, Fossati 7, Pozzi 7, Enriquez 2, Fortis 3. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Programma 12° turno, 5° ritorno girone A U15 Eccellenza

Mercoledì 13 dicembre Robur Varese-Here You Can 95-53, Sabato 16 dicembre ore 15.15 Gallarate-Cantù 69-80, Costa-Bernareggio 73-80, Vigevano-Legnano 45-88.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 24; Robur Varese, Legnano, Bernareggio 16; Gallarate 8; Basket Costa 6; Here You Can Pavia 4; Junior Vigevano 2.

Programma 13° turno, 6° ritorno girone A U15 Eccellenza

Sabato 6 gennaio Robur Varese-Costa, Vigevano-Gallarate; domenica 7 ore 10 Bernareggio-Cantù, Legnano-Here You Can.