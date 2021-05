Progetto Giovani Cantù Hollywood Kart beffata in casa dalla Pall. Varese

Progetto Giovani Cantù iniziato il girone di ritorno del campionato U18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Costacurta avanti per oltre metà gara ha poi ceduto nell’ultimo quarto

Inizia male il girone di ritorno del campionato Under18 Eccellenza per il Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti è arrivata la seconda sconfitta stagionale per la Hollywood Kart Cantù diretta da coach Mattia Costacurta che si è dovuta arrendere in casa contro la Pallacanestro Varese per 67-76 dopo essere stata in vantaggio per oltre metà gara. Gli Under18 PGC torneranno in campo per il 5° turno l’8 giugno in casa contro la Robur Varese che all’andata li sconfisse 70-67.

Il tabellino di Hollywood Kart Cantù-Pallacanestro Varese 67-76

Parziali 17-17, 45-32, 50-51

Hollywood Kart Cantù: Terragni 5, Chiappa, Sacripanti 2, Clerici, Redaelli 6, Milici, Brembilla 16, Greppi, Maduka, Tarallo 10, Bresolin 14, Elli 14. All. Costacurta. Vice. Pozzoli.

Pallacanestro Varese: Virginio 16, Zhao 2, Cane 10, Jokic 2, Borroni, Beyrne 4, Maidana, Marchiaro 24, Noble 5, Veronesi 6, Tapparo 7, Bongiovanni. All. Rocco.

Risultati del 4° turno, 1° di ritorno giorne C

Cantù-Pall. Varese 67-76, 1 giugno Robur-Accademia Alto Milanese

Classifica girone C

Hollywood Kart Cantù, Pallacanestro Varese 4; Robur Varese, Accademia Altomilanese Legnano 2.