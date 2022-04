Progetto Giovani Cantù i biancoblù battono Pesaro e volano in semifinale al Trofeo Chicco Ravaglia

Pallacanestro giovanile news

Progetto Giovani Cantù oggi i brianzoli sfidano la Virtus Bologna per accedere alla finalissima di sabato 16 aprile

Anche il Progetto Giovani Cantù è protagonista con i suoi piccoli cestisti all'edizione 2022 del Trofeo Chicco Ravaglia il prestigioso torneo riservato alla categoria under14 maschile che si è aperto ieri giovedì 14 aprile ed è organizzato dal Basket Intermational Imola in memoria dell'indimenticato ex campione che ha vistetiro nel passato anche la maglia della società brianzola. Otto le squadre al via tra le quali anche Cantù di coach Federico Castoldi che ieri ha vinto i quarti di finale battendo Pesaro per 81-68 e volando così in semifinale dove oggi pomeriggio sfida la Virtus Bologna per un posto nell'ambita finale del torneo. Oggi le semifinali e domani sabato 16 aprile tutte le finali a partire dalla ore 10.

Il tabellino di PROGETTO GIOVANI CANTÙ – VICTORIA LIBERTAS PESARO 81-68

Parziali: 25-21; 44-39; 69-56

PGC Cantù: Molteni 9, Aru 8, De Rosa, Zimonjic 4, Redaelli 20, Rossi 4, Carlotta, Calvio 2, Ghirardi 6, Panceri 16, Popovic 10, Bandirali 2. All. Castoldi. Ass. Ronconi.

VL Pesaro: Barbalich, Cascini, Leonardi 6, Selvatici 15, Casanova 6, Del Prete 8, Siniscalchi 16, D’Angeli, Stroppa 11, Campagnoli, Cleri 4, Sakine 2. All. Belloni. Ass. Mancini.

I risulati dei quarti di finale Giovedì 14 aprile



Gara 1 Ore 13:00 International Imola – Virtus Bologna 60-83 Gara 2 Ore 15:00 Vis 2008 Ferrara – Virtus Siena 86-58 Gara 3 Ore 17:00 PGC Cantù – VL Pesaro 81-68 Gara 4 Ore 19:00 Orange1 Basket Bassano – Azzurra Trieste 80-64

Il Programma delle semifanai Venerdì 15 aprile



Gara 5 Ore 10:00 International Imola – VL Pesaro Gara 6 Ore 12:00 Virtus Siena – Azzurra Trieste Gara 7 Ore 14:00 Virtus Bologna – PGC Cantù Gara 8 Ore 16:00 Vis 2008 Ferrara – Orange1 Basket Bassano

Tutte le finali sabato 16 aprile



Ore 10 Finale 7°-8° posto

Ore 12 Finale 5°-6° posto

Ore 14 Fnale 3°-4° posto

Ore 16 finalissima 1°-2° posto