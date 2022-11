Progetto Giovani Cantù: bella esperienza per la squadra Under17 al Trofeo "Lido delle rose".

Progetto Giovani Cantù: il PGC chiude imbattuta ma al 4° posto la Novipiù Cup

Grande esperienza quella vissuta nell'ultimo weekend lungo dalla squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù protagonista della Novipiù Cup U17 - Trofeo "Lido delle Rose". Il team canturino allenato da coach Antonello Sorci ha centrato ben 4 vittorie contro Fidenza per 86-61 all'esordio, poi con Roseto per 82-74, Trento per 85-79 e infine contro Borgomanero per 89-75, ma ha chiuso al 4° posto solo per quoziente canestri alle spalle della vincitrice Stella Azzurra Roma, Orange1 Basketball Bassano e OneTeam Unieuro Forlì, tutte a 8 punti come i canturini.

Il tabellino della prima partita PGC-Fidenza 86-61

(29-22, 37-32, 58-47)

PGC Cantù: Azzolini 7, Beltrami 17, Feliciangeli 7, Morton 4, Ferrari, Cossutta 4, Moscatelli 12, Dioum 4, Bezzi, Mazzoleni A. 2, Mazzoleni F. 11, Stoch 18. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni.

Il tabellino della seconda partita PGC-Roseto 82-74

(18-24, 43-41, 52-63)

PGC Cantù: Azzolini 4, Beltrami 9, Feliciangeli 24, Morton, Ferrari, Cossutta 4, Moscatelli1, Dioum 9, Bezzi, Mazzoleni A. 14, Mazzoleni F. 2, Stoch 15. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni.

Il tabellino della terza partita PGC-Trento 85-79

(17-19, 31-41, 67-57)

PGC Cantù: Azzolini 4, Beltrami 3, Feliciangeli 4, Morton 3, Ferrari ne, Cossutta 2, Moscatelli 16, Dioum 9, Bezzi 2, Mazzoleni A., Mazzoleni F. ne, Stoch 24. All. Sorci, Vice All. Bonassi, Roncoroni.

Il tabellino della quarta partita PGC-Borgomanero 89-75

(26-17, 47-40, 68-61)