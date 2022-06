Progetto Giovani Cantù il Viaggiator Goloso fa tris contro Roseto e vola direttamente ai quarti

Progetto Giovani Cantù ieri si è giocata la terza giornata alle finali nazionali under17 a Mantova.

Terza partita e terza vittoria del Progetto Giovani Cantù alle finali nazionali under17 di basket in corso di svolgimento a Mantova. Il Viaggiator Goloso ieri ha vinto anche la terza sfida decisiva nel girone D contro Roseto e si è assicurato non solo il primato nel girone ma anche la qualificazione diretta ai quarti tra le migliori otto squadre d'Italia. Oggi giornata di riposo per i canturini che aspettano di conoscere l'avversaria che affronteranno domani nei quarti e sarà la vincente dello spareggio odierno Universo Treviso-Olimpia Roma.

Il tabellino di Viaggiator Goloso Cantù-Virtus Roseto 62-52

(17-12, 16-15, 14-12, 15-13)

Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 5, Chiappa 4, Meroni 9, Clerici 14, Greppi 11, Banfi, Cattaneo 8, Moscatelli 6, Mazzoleni, Dioumcheik, Mazzoleni 1, Toluwa 4. All. Costacurta.

Virtus Pall. Roseto: Maiga 8, Haidara 2, Caprera 9, Minac, Dervishi 2, Rita, Tommarelli 5, Laraia, Mariani, Mastrototaro 16, Valentini 4, Marcucci 6. All. Rossi.

GIRONE D

Prima giornata (20 giugno)

Derthona Basket-Viaggiator Goloso Cantù 57-76

Reyer Venezia-Virtus Roseto 67-77

Seconda giornata (21 giugno)

Viaggiator Goloso Cantù-Reyer Venezia 76-63

Virtus Roseto-Derthona 62-54

Terza giornata (22 giugno)

Viaggiator Goloso Cantù-Virtus Roseto 62-52

Reyer Venezia-Derthona 69-58

Classifica girone D: Viaggiator Goloso Cantù 6; Virtus Roseto 4; Reyer Venezia 2; Derthona Basket 0

GIRONE A

Prima giornata (20 giugno)

Pallacanestro Varese-Scaligera Verona 69-47

Stamura Ancona-Olimpia Roma 70-77

Seconda giornata (21 giugno)

Pallacanestro Varese-Stamura Ancona 63-55

Scaligera Verona-Olimpia Roma 64-63

Terza giornata (22 giugno)

Pallacanestro Varese-Olimpia Roma 98-45

Scaligera Verona-Stamura Ancona 56-53

Classifica: Pallacanestro Varese 6; Scaligera Verona 4; Olimpia Roma 2; Stamura Ancona 0

GIRONE B

Prima giornata (20 giugno)

Stella Azzurra-Universo Treviso 57-46

Fulgor Fidenza-Dinamo Sassari 89-61

Seconda giornata (21 giugno)

Stella Azzurra-Dinamo Sassari 77-24

Universo Treviso-Fulgor Fidenza 72-65

Terza giornata (22 giugno)

Stella Azzurra-Fulgor Fidenza 78-26

Universo Treviso-Dinamo Sassari 69-65

Classifica: Stella Azzurra 6; Universo Treviso 4; Fulgor Fidenza 2; Dinamo Sassari 0

GIRONE C

Prima giornata (20 giugno)

Orange1 Bassano-One Team Forlì 82-66

Firenze Academy-Svincolati Milazzo 72-55

Seconda giornata (21 giugno)

Orange1 Bassano-Svincolati Milazzo 74-53

Firenze Academy-One Team Forlì 52-67

Terza giornata (22 giugno)

Orange1 Bassano-Firenze Academy 77-59

Svincolati Milazzo-One Team Forlì 51-70

Classifica: Orange1 Bassano 6; One Team Forlì 4; Firenze Academy 2; Svincolati Milazzo 0

Il programma degli spareggi di oggi 23 giugno

Ore 11.30 Scaligera Verona-Fulgor Fidenza (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 14.00 Universo Treviso-Olimpia Roma (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 16.30 Oneteam Forlì-Umana Reyer Venezia (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 19.00 Virtus Roseto-Firenze Academy (PalaSguaitzer, Twitch)

Programma dei quarti di finale di domani24 giugno

Ore 11.30 Pallacanestro Varese - Oneteam Forlì/Reyer Venezia (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 14.00 Orange1 Bassano - Scaligera Verona/Fulgor Fidenza (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 16.30 Viaggiator Goloso Cantù - Universo Treviso/Olimpia Roma (PalaSguaitzer, Twitch)

Ore 19.00 Stella Azzurra Roma - Firenze Academy/Virtus Roseto (PalaSguaitzer, Twitch)