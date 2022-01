Progetto Giovani Cantù, Il Viaggiator Goloso stoppato in casa dalla capolista Varese

Basket giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù: il team di coach Mattia Costacurta ieri si è arreso alla leader del girone Giallo che si è imposta per 54-78

Niente da fare per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che sperava di aprire il suo 2022 con una grande impresa ed invece ieri sera ha dovuto arrendersi alla capolista del girone Giallo. Il Viaggiator Goloso infatti ieri sera ha perso in casa il big match contro la Pallacanestro Varese che si è imposta in progressione con il punteggio di 54-78 confermando sia la leadership che l'imbattibilità stagionale. Il team canturino diretto da coach Mattia Costacurta si conferma comunque al secondo posto e tornerà in campo già domani sera mercoledì 25 gennaio ospite dell'Aba Legnano.

Il tabellino di VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ - PALLACANESTRO VARESE 54-78

(12-15, 22-36, 41-49)

Il Viggiator Goloso Cantù: Banfi 6, Confalonieri 1, Meroni 19, Moscatelli 11, Amadori 1, Azzolini 8, Grazzi 3, Marelli, Bezzi 4, Toluwa 1. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Pallacanestro Varese: Bortoli 5, Bosso 7, Belotti 8, Frangos 6, Dall’Omo 6, Praderio, Guimdo, Bottelli 15, Golino 5, Coppa 9, Zhao 15, Mele 2. All. Bizzozi.

Risultati del 6° turno di ritorno girone Giallo

Robur Varese-Aba Legnano 63-56, Arese-Here You Can 39-75, Desio-Lissone 77-71; oggi lunedì 24 gennaio ore 21.15 Viaggiator Goloso Cantù-Pallacanestro Varese 54-78.

Classifica girone Giallo U17 Eccellenza

Pall. Varese 24; Cantù 20; Desio 16; Lissone, Aba Legnano, Robur Varese 8; Arese, Here You Can 6.