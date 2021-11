Progetto Giovani Cantù la capolista Viaggiatore Goloso suona la quinta sinfonia vincente 

Pallacanestro giovanile Eccellenza

Progetto Giovani Cantù i risultati del 5° turno d'andata del campionato under17 Eccellenza lombardo.

Nuova vittoria e primato confermato per la squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti il Viaggiatore Goloso ha vinto il 5° turno del girone Giallo lombardo domando in casa anche il Lissone per 84-50. Quinto successo di fila per il team di coach Mattia Costacurta che così si conferma capolista imbattuta e aspetta il big match di settimana prossima sul campo della Pallacanestro Varese seconda forza del girone.

Il tabellino di VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ - PALLACANESTRO LISSONE 84-50

(20-13, 50-30, 71-38)

Il Viaggiator Goloso Cantù: Banfi 1, Tosetti 21, Cattaneo 4, Chiappa 7, Meroni 14, Moscatelli 3, Bellone 2, Clerici 14, Dioum 2, Mazzoleni F. 4, Toluwa 2, Greppi 10. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Pallacanestro Lissone: Guarnaccia 6, Boniolo 4, Carta 4, Sala 2, Cotrone S 3, Viganò 2, Lupi 10, Cotrone F 10, Leo, Ghiglia 9, Airoldi. All. Corengia, Vice All. Tremolada.

Programma del 5° turno girone Giallo

Mercoledì 3 novembre ore 18.30 Cantù-Lissone 84-50, Desio-Robur Varese 70-69, Arese-Pallacanestro Varese 33-100, Here You Can-Aba Legnano np.

Classifica aggiornata Girone Giallo

Cantù 10; Pallacanestro Varese 8; Desio 6; Lissone 4; Robur Varese, Aba Legnano 2; Arese, Here You Can Pavia 0.