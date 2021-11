Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio vira al giro di boa senza vittorie

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è chiusa l'andata del campionato lombardo Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è chiusa l'andata del campionato lombardo Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra canturina ha perso anche l'ultima gara in casa contro Bernareggio per 67-92 dopo 20' avanti

Si è chiuso amaramente il girone d'andata della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Già perchè al giro di boa la Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi ha virato senza vittorie inanellando l'ultima sconfitta sabato scorso in casa contro Bernareggio per 67-92. Un risultato bugiardo e severo visto che per oltre due quarti i giovani canturini sono stati avanti per poi arrendersi gradualmente alla ripresa degli ospiti. Cantù tornerà in campo domenica 28 novembre per aprire il girone di ritorno ospite della capolista Pallacanestro Varees (ore 11) che all'andata s'impose per 68-60.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - BASKET BERNAREGGIO 67-92

(22-19, 42-40, 50-68) Cierre Ufficio Cantù: Molteni 9, Zimonjic, Rossi 2, Granieri, Grassi 5, Colombo 4, Marelli, Bianchi 4,Carlotta 7, Panceri 10, Morton 10, Romanó 16. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Basket Bernareggio: Aromando 8, Ferrara 7, Rossi 6, De Mori, Ciobotariov 20, Redaelli 28, Popovic 2, Sanogo, Tours 4, Baroni 12, Brambilla 2, Cucherini 3.

Programma del 7° turno d'andata del Girone Giallo

Sabato 20 novembre ore 17.45 Cantù-Bernareggio 67-92, Aba Legnano-Desio 67-57; domenica 21 Milanotre-Pallacanestro Varese 42-48, Robur Varese-Gallarate 64-48.

Classifica del Girone Giallo

Pallacanestro Varese 14:Bernareggio 12; Robur Varese 10; Gallarate 8; Aba Legnano 6; Milanotre 4; Desio 2; Cantù 0.

Programma dell'8° turno, primo di ritorno del Girone Giallo

Sabato 27 novembre ore 17.45 Milanotre-Aba Legnano, Robur Varese-Desio; domenica 28 ore 11 Pallacanestro Varese-Cantù, Gallarate-Bernareggio.