Progetto Giovani Cantù: la Columbus U19 chiude andata e 2023 perdendo il big match con Borgomanero per 72-62

Il girone d'andata del campionato Under19 Eccellenza si è chiuso ieri con il big match che valeva il 2° posto nel girone Interregionale che però ha girato male al Progetto Giovani Cantù. La Columbus di coach Guido Saibene nel recupero del 10° turno d'andata infatti si è dovuta arrendere sul campo del Borgomanero che così resta solitaria seconda alle spalle della capolista Pall. Varese.

Cantù invece vira al terzo posto in coabitazione con Derthona. Ieri sera la squadra canturina è sempre stata costretta ad inseguire e nonostante l'ottima prestazione di Clerici ha dovuto alla fine alzare bandiera bianca. La Columbus tornerà in campo lunedì 8 gennaio per aprire il ritorno e il 2024 ospite del Gran Torino già battuto nel match d'andata per 69-63.

Il tabellino di Borgomanero-Columbus Cantù 72-62

Parziali: 24-17, 39-30, 58-48

Columbus: Clerici 25, Meroni 15, Greppi 11, Cattaneo 7, Tosetti 2, Bandirali 2, Viganò, Moscatelli, F. Mazzoleni, Toluwa, Ferrari. A. Mazzoleni. All. Saibene.

Classifica a fine dell'andata del girone A Interregionale

Pall. Varese 22; Borgomanero 18; Cantù, Derthona 16; Don Bosco Crocetta Torino, Campus Piemonte 14; Varese Academy 12; Gran Torino 8; Vado 6; Desio, Reale Mutua Torino, My Basket Genova 2.