Progetto Giovani Cantù l'Hollywood Kart cala il poker vincente contro la Robur e resta capolista

Quarto successo consecutivo per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù nel 4° turno del campionato Eccellenza lombardo. Nel girone Giallo la Hollywood Kart di coach Mattia Costacurta ieri sera ha calato il poker vincente demolendo la Robur Varese con un netto 90-62 trascinata da Moscatelli top scorer con 29 punti. Cantù che resta prima da sola a punteggio pieno e lunedì prossimo 25 ottobre renderà visita sul campo di Basiglio al Milanotre.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ-ROBUR ET FIDES VARESE 90-62

(15-15, 38-37, 62-44)

Hollywood Kart Cantù: Terragni 5, Tosetti 6, Moscatelli 29, Trombetta 6, Redaelli 11, Elli 6, Milici 3, Borsani 5, Brembilla 12, Tarallo 3, Maduka 4, Ndubuisi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Robur et Fides Varese: Bacchiega 8, Pavese 5, Sorrentino 15, Brignoli 2, Rovera 4, Carnaghi, Fiorelli, Librizzi 6, Isella, Zivkovic 11, Caccia 11. All. Manetta.

I risultati del 4° turno girone Giallo

Lunedì 18 ottobre: ore 19.15 Cantù-Robur Varese 90-62, Accademia Alto Milanese-Here You Can 77-62, Pallacanestro Varese-Milanotre 106-56.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù 8; Pallacanestro Varese 6; Milanotre 4; Here You Can, Bernareggio, Accademia Alto Milanese 2; Robur Varese 0.

Programma del 5° turno girone Giallo

Lunedì 25 ottobre: ore 19.30 Milanotre Basiglio-Cantù, Here You Can-Robur Varese, Bernareggio-Pallacanestro Varese.