Progetto Giovani Cantù l'Uniweb stoppa Cernusco e si conferma al secondo posto

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Federico Castoldi ha vinto in casa con un netto 80-60 e mercoledì giocherà l'ultimo turno

Grande vittoria casalinga per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani nel penultimo turno del girone Top Blu lombardo. L'Uniweb di coach Federico Castoldi infatti si è imposto tra le mura amiche contro la Libertas Cernusco con un netto 80-60 che lo conferma al secondo posto alle spalle della capolista Legnano. Ultimo turno del girone già mercoledì 11 in casa Cantù-Bernareggio già battuto largamente all'andata per 57-101.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - LIBERTAS CERNUSCO 80-60

(30-10, 45-33, 72-49)

Uniweb Cantù: Molteni 9, Bizzo, Aru 12, De Rosa, Zimonjic 8, Romanò 2, Besana 6, Rossi 8, Carlotta 7, Calvio 8, Ghirardi 6, Bandirali 14. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni. Risultati del 5° turno Girone Top Blu Under14 Elite Cantù-Libertas Cernusco 80-60, Bernareggio-Aba Legnano 44-86.

Classifica del girone TopBlu Under14 Elite

Aba Legnano 8; Cantù 6; Bernareggio, Libertas Cernusco 2.

Programma del 6° e ultimo turno Girone Top Blu Under14 Elite

Mercoledì 11 maggio Cantù-Bernareggio, domenica 15 Libertas Cernusco-Legnano.