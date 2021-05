Progetto Giovani Cantù: primo successo stagionale del Viaggiatore Goloso corsaro a Varese

Progetto Giovani Cantù il 2° turno del campionato Eccellenza Under16 maschile.

Progetto Giovani Cantù il team diretto da coach Mattia Costacurta ha regolato la Robur per 72-50

Sorride il Progetto Giovani Cantù che sabato ha festeggiato il primo successo stagionale nel campionato lombardo Eccellenza della sua squadra Under16 griffata Viaggiatore Goloso. Il team canturino diretto da coach Mattia Costacurta ieri infatti ha riscattato il ko all’esordio andando a sbancare il campo della Robur Varese per 50-72 al termine di una buona prova corale. Cantù tornerà in campo per chiudere il girone d’andata domenica 16 maggio a Legnano ospite dell’Accademia Alto Milanese.

Il tabellino di ROBUR VARESE-VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ 50-72

Parziali 10-27, 33-41, 37-53

Robur Varese: Assui 9, Seira 2, Terlizzi 3, Vischia 8, Santinon, Realini 2, Maddalin 2, Dall’Omo 6, Carità 12, Dagrì 6, Bottinelli, Bertoncello. All. Cappelli, Vice All. Dagrì, Cagnone.

Viaggiator Goloso Cantù: Tosetti 18, Cattaneo 8, Moscatelli 6, Meroni 6, Clerici, Chiappa 10, Mazzoleni F. 2, Dioum 2, Bergna, Mazzoleni A., Greppi 9, Toluwa 11. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Risultati Under16 Eccellenza

1° turno andata giorne C

Coelsanus Varese-Accademia Alto Milanese 67-70, martedì 4 maggio Cantù-Pallacanestro Varese 62-89.

2° turno: sabato 8 maggio Coelsanus Varese-Cantù 50-72; 11/5 Pall.Varese-Accademia Alto Milanese.

Classifica aggiornata del girone C

Accademia Alto Milanese, Pallacanestro Varese, Viaggiatore Goloso Cantù 2; Robur Coelsanus Varese 0.

Programma del 3° turno di andata giorne C

Domneica 16 maggio ore 11.30 Accademia Alto Milanese-Viaggiatore Golodo Cantù (a Legnano), Pallacanestro Varese-Robur Varese.