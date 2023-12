Progetto Giovani Cantù: pronto riscatto dell'Uniweb U14 che sbanca Gallarate ed è seconda sotto l'albero

Si è rialzata prontamente la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù che mercoledì sera ha aperto il 3° turno di ritorno del girone Rosso lombardo andando a sbancare il campo del Gallarate per 63-72 al termine di una gara molto combattuta. Del resto quella di ieri si presentava come il big match del turno che valeva il secondo posto alle spalle della capolista Legnano.

Dopo una partenza di marca locale l'Uniweb di coach Matteo Bonassi ha preso in mano la gara e piazzato la zampata vincente nel finale. L'Uniweb è così seconda sotto l'Albero di Natale e tornerà in campo il 13 gennaio 2024 quando ospiterà Milanotre già battuto nel match d'andate in volata per 69-72.

Il tabellino Hub Basketball Sempione Gallarate - Uniweb Cantù: 63-72

(24-13, 38-40, 52-56)

Hub Basketball Sempione: Saporiti 7, Mauri, Arienta, Armiraglio 2, Cighetti, De Giorgi 9, Moretti 1, Pace, Morosini 16, Cucco 15, Cancelli, Mandaglio 13. All. Damaso.

Uniweb Cantù: Barreca 5, Locatelli, Biffi, Frigerio, Sellitto 30, Buzzi 20, Molteni 3, Marelli, Mascheroni, Bonavoglia 2, Gazzani 12. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Il programma del 3° turno di ritorno girone Rosso U14 Elite

Mercoledì 13 dicembre Gallarate-Uniweb Cantù 63-72; sabato 16 Legnano-Draghi Gorla. Milanotre-Luino, domenica 17 ore 11 Robur Varese-Cucciago Bulls.

Classifica girone Rosso Under14 Elite

Legnano 16; Uniweb Cantù 14; Gallarate 12; Virtus Luino, Draghi Gorla 10; Robur Varese 8; Cucciago, Milanotre 2.