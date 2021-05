Progetto Giovani Cantù Viaggiatore Goloso stoppato sul campo della capolista Pall. Varese

Progetto Giovani Cantù i risultati del 1° turno di ritorno campionato U16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra brianzola tornerà in campo il 1 giugno in casa contro la Robur Varese

Mastica amaro la squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nel 1° turno del girone di ritorno è stata stoppata come all’andata dalla capolista Pallacanestro Varese per 77-55. Il team brianzolo di coach Mattia Costacurta tornerà in campo il 1 giugno per affrontare in casa il fanalino di coda Robur Varese già battuto all’andata per 50-72.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE – VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 77- 55

Parziali 22-11, 39-30, 59-45

Pallacanestro Varese: Bosso 16, Belotti 2, Frangos 14, Goffi, Guimdo 11, Rossi 2, Scredi 11, Pasinetti, Bottelli 8, Golino, Coppa, Zhao 13. All. Bizzozi, Vice All. Diamante, Gardini.

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 13, Cattaneo, Meroni 13, Chiappa, Moscatelli 3, Dioum 1, Clerici 10, Mazzoleni A 6, Mazzoleni F 4, Toluwa 1, Greppi 4. All. Costacurta, Vice All. Galimberti, Poletto.

Risultati del 4° turno girone C Under16 Eccellenza

Domenica 23 ore 11 Pall.Varese-Viaggiatore Goloso Cantù 77-55; lunedì 24 Accademia Alto Milanese-Robur Varese 72-65.

Classifica girone C Under16 Eccellenza

Pallacanestro Varese 8; PGC Cantù, Accademia Alto Milanese 4; Robur Varese 0.

Programma del 4° turno girone C Under16 Eccellenza

Domenica 30 ore Accademia AltoMilanese-Pall. Varese; martedì 1 giugno ore 18.45 Cantù-Robur Varese.