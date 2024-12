Quarto posto per il canturino Federico Bagordo con l'Italia U16 in Spagna

Quarto posto per il giovane cestista del Progetto Giovani Cantù Federico Bagordo che con la maglia dell'Italia Under16 ha partecipato al torneo di Iscar giocato nel weekend in Spagna. Dopo aver battuto all’esordio la selezione di Castilla y Leon per 84-65 e aver perso contro la Grecia nel secondo match per 64-68, gli azzurrini di coach Marco Sodini si sono arresi ai padroni di casa della Spagna nell'ultima gara di ieri con il punteggio di 72-60.

I tabellini degli azzurrini

Prima gara

Italia-Castilla y Leon 84-65 (20-24, 21-7, 22-17, 21-17. Bagordo 2 punti)

Seconda gara

Italia-Grecia 64-68 (17-18, 14-11, 9-19, 24-20)

Terza gara, finale 3°-4° posto

Spagna-Italia 72-60 (11-19, 22-16, 13-13, 26-12. Bagordo 3 punti)

Risultati del Girone A

Spagna-Cechia 114-70

Germania-Cechia 114-70

Spagna-Germania 73-96

Classifica: Germania 2-0, Spagna 1-1, Cechia 0-2

Risultati del Girone B

Italia-Castilla y Leon 84-65

Castilla y Leon-Grecia 79-97

Italia-Grecia 64-68

Classifica: Grecia 2-0, Italia 1-1, Castilla y Leon 0-2