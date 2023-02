Si scrive un altro capitolo della vicenda tra Giovanni pini, il centro classe '92 della Pallacanestro Cantù, e la società canturina: dopo la sospensione di dicembre, il reintegro comunicato questo lunedì e la nota della Giba in cui lamentava il trattamento riservato al giocatore, ecco la risposta di Cantù.

Reintegro Pini: dopo la lamentela della Giba la risposta di Cantù

Qui il comunicato dei biancoblù:

"In relazione al comunicato diffuso dalla Giba sul reintegro del tesserato Giovanni Pini, Pallacanestro Cantù contesta fermamente la ricostruzione dei fatti. Il provvedimento di sospensione è stato assunto a seguito di una serie di comportamenti non rispondenti ai valori e alle aspettative del Club. Successivamente a un incontro nel quale sono state esposte le rispettive posizioni, il giocatore è stato reintegrato a tutti gli effetti e rimesso a disposizione di coach Meo Sacchetti, a cui viene ovviamente lasciata piena facoltà di scelta tecnica sul suo utilizzo".

La risposta di Cantù arriva in seguito, come detto, alle lamentele della Giba, l'associazione Giocatori Italiani Basket Associati che aveva affermato come "L’isolamento forzato a cui Pini, atleta di riconosciuta serietà e professionalità è stato costretto per un periodo prolungato e senza termine ha costituito un pesante danno tecnico sportivo, morale e di immagine per un ragazzo che si è sempre distinto in carriera per il suo irreprensibile comportamento".