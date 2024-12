Secondo ko consecutivo per Cermenate che cade a Busnago ma conserva il primato

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Cermenate che nell'11° turno di andata del campionato di serie C cade a Busnago in volata ma resta in testa da sola. Come settimana scorsa infatti il ko per i gialloblù diretti da coach Edoardo Pogliaghi è stato indolore visto che nel weekend ha perso anche il Cerro che resta così dietro di due punti. La Virtus tornerà in campo sabato 21 dicembre per giocare il penultimo turno d'andata che chiuderà il 2024 sul campo del Milanotre.

Tabellino di Fortitudo Busnago-Virtus Cermenate 73-70

Parziali 16-19, 36-39, 56-44

Fortitudo Busnago : Favalessa Matteo 14, Boniolo Andrea 12, Perego Davide 12, Araldi Pietro 9, Saini Federico 8, Chirico Edoardo 6, Mitov Matteo 5, Boleli Vasconcellos Josuè 4, Gotti Claudio 3, Brigatti Riccardo, Timis Edoardo, Colombo Matteo ne, All. Ascenzo.

Virtus Cermenate : Clerici Matteo 11, Lakicevic Jovan 11, Giardini Samuele 9, Lepri Jacopo 8, Verga Phuwin Simone 8, Strambini Pietro 7, Lucchini Andrea 6, Molin Leonardo 6, Carioni Matteo 4, Cairoli Luca, Camara Mamadou, Zorzi Federico. All. Pogliaghi.

I risultati dell'11° turno d’andata, girone D

Sabato 14 dicembre Robur Somaglia-Milanotre 60-65, Cerro-Gorgonzola 77-79, Settimo-Lissone 73-67 , ore 18.30 Fortitudo-Busnago-Cermenate 73-70, Seregno-Pall. Milano 55-77, domenica 15 Bocconi-Opera 73-69. Novate-Varedo 73-76.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate 18; Cerro 16; Pall. Milano, Bocconi, Milanotre 14; Lissone, Gorgonzola, Settimo 12; Busnago 10; Robur Somaglia, Seregno 8; Novate, Opera 6; Varedo 4.

Programma del 12° turno d’andata, girone D

Sabato 21 dicembre ore 18.30 Milanotre-Virtus Cermenate, Lissone-Bocconi, Fortitudo Busnago-Gorgonzola, Cerro-Novate, Varedo-Seregno, Pall. Milano-Settimo; domemica 22 Opera-Robur Somaglia.