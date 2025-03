Serie B1, coach Reali elogia Cabiate:"Bella vittoria a Torino, ora pensiamo alla gara con Chiavenna" 

Sarà la primavera ormai alla porte e soprattutto il ritorno alla vittoria che mancava da tempo, ma in casa della Pallavolo Cabiate in Serie B1 si respira più ottimismo e un'aria più serena.

Coach Reali esulta in Serie B1

Il prezioso successo esterno ottenuto a Torino sul campo della Parella, in rimonta al tie break, ha fatto davvero bene a classifica e morale come sottolinea un soddisfatto coach Gilles Reali: “È stata davvero una bella vittoria conquistata su un campo difficile e soprattutto in rimonta. Dopo aver perso i primi due set abbiamo vinto bene il terzo e il quarto per poi andare a strappare il successo finale al tie break. Pur senza Bordignon e Bizzotto le ragazze sono state brave e molto determinate a buttare in campo tutte qualcosa in più che ci ha permesso di recuperare. Ci godiamo questa importante vittoria esterna ma pensiamo già a preparare al meglio la prossima in casa sabato contro Chiavenna”.

Programma del 7° turno di ritorno, Serie B1

Sabato 22 marzo ore 21 Pallavolo Cabiate-Volley Academy Chiavenna, Villa Cortese-Novara, Palau-Trentino Energie, Santena-Savis Volpiano, Libellula-Parella, Legnano-Club Italia, Don Colleoni-Volano.

Classifica girone A

Villa Cortese 48; Savis Volpiano, Volano 40; Santena 35; Capo D'Orso Palau, Libellula 34; Focol Legnano 33; Novara 30; Parella 26; Club Italia 25; Don Colleoni, Trentino Energie. Clerici Auto Cabiate 16; Chiavenna 6.