Serie B1: posticipata la sfida Santena-Pallavolo Cabiate

Posticipata a domenica 27 aprile, alle 17, la partita in Serie B1 che vedrà schierate Santena e la Pallavolo Cabiate.

Posticipo in Serie B1

Dopo la sosta pasquale, la Pallavolo Cabiate ha ripreso a lavorare in palestra per preparare il prossimo impegno valido per il terzultimo turno di stagione regolare di Serie B1 femminile. A questo proposito, la gara programmata per sabato 26 aprile sul campo della MTS Tecnicaer Santena è stata posticipata a domenica 27 alle ore 17, accogliendo l’invito del presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma per la giornata, in segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco. Ricordiamo che la sfida contro Santena aprirà il per trittico finale della ClericiAuto che poi continuerà il 5 maggio in casa contro Villa Cortese e si chiuderà il 10 maggio sul campo della Libellula. Il cartellone del terzultimo turno di B1 è già stato aperto dal successo ottenuto nell'anticipo dal Palau sul Club Italia per 3-2.

Programma dell'11° turno di ritorno

Già giocata Palau-Club Italia 3-2; venerdì 25 aprile ore 18 Novara-Volano, Libellula-Savis Volpiano, Legnano-Chiavenna; domenica 27 aprile ore 17 Santena-Cabiate, martedì 29 ore 21 Villa Cortese-Don Colleoni; giovedì 1 maggio ore 17 Trentino Energie-Parella,

Classifica girone A, Serie B1

Villa Cortese 59; Savis Volpiano, Volano 46; Santena 44; Capo D'Orso Palau 42; Legnano 41; Libellula 40; Novara 37; Club Italia 36; Parella 26; Don Colleoni 25; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.