Serie C: colpo grosso Villa Guardia, sbanca Opera e pareggia la serie con QSA 

I playout di basket femminile in serie C sono arrivati a gara 2 e hanno regalato un grosso sorriso al Villa Guardia. La squadra di coach Fabrizio Molteni ha infatti prontamente riscattato il ko subito in casa nel match d'esordio ed è andata a vincere gara 2 ad Opera sbancando il campo del QSA Milano pareggiando così la serie. Un successo pesante, nonostante gli infortuni occorsi a Veronica Longoni e Alice Panella, che riporta il vantaggio del fattore campo nelle mani del GSV che ora tornerà a giocare in casa sabato 4 maggio gara 3 alle ore 21.15 per provare a portarsi avanti 2-1. e vedere più vicina la salvezza. Ricordiamo che la serie si giocherà al meglio delle cinque partite.

Il tabellino di QSA Milano-GS Villa Guardia 46-55

Parziali 10-15, 15-25, 25-41

GS Villa Guardia: Benzoni 3, Panella 7, Galbiati 10, Visiello 2, Okland 6, Longoni, Della Bosca 2, Fomasi 15, Dalle Ave 2, Carcano, Mariani 8, Brescianelli. All: Molteni

Queste tutte le gare 2 dei playout

Mercoledì 24 aprile Btf Cantù-Lodi 37-48, sabato 27 QSA Milano-Villa Guardia, 46-55 Cappuccinese-Tradate 39-51; domenica 28 Crema-Vigevano 68-45, Garbagnate-Cremonese 38-50, Trezzano-Vobarno 71-62.

Questi i risultati delle gare 1 dei playout

Tradate-Cappuccinese 77-42, Villa Guardia-QSA 52-56, Vigevano-Crema 38-71, Lodi-Cantù 57-44, Cremonese-Garbagnate 53-58, Vorbano-Trezzano 68-59.