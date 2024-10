Serie C: scattano Mariano, Villa Guardia e Vertematese

E' vigilia per il campionato di serie C di basket femminile: da venerdì 4 ottobre vedrà ai nastri di partenza anche tre squadre lariane.

Serie C, scatta il campionato

Nonna Papera Mariano Comense, GS Villa Guardia e la ripescata US Vertematese tutte inserite nel girone Ovest lombardo.Pronti via e subito il turno inaugurale regala anche il primo derby lariano stagionale: domani sera infatti alle 21-30 andrà in scena Vertematese-Villa Guardia mentre a pochi chilometri di distanza scenderà in campo tra le mura amiche anche la Nonna Papera Mariano diretta da coach Dionigi Cappelletti contro il Vittuone retrocesso dalla serie B. Per l'esperto tecnico brianzolo sarà la nona stagione sulla panchina biancorossa: "Come sempre partiamo per fare bene seguendo il nostro motto umili ma presuntuosi. Ci presentiamo però con un roster molto rinnovato quindi dovremo avere un pò di pazienza per amalgamaci. Il primo obiettivo sarà quello di conquistare la salvezza e poi vedremo dove potremo arrivare in questo nuovo campionato".

Il cartellone del 1° turno d’andata del girone Ovest

Venerdì 4 ottobre ore 21.30 Vertematese-Villa Guardia, Nonna Papera Mariano-Vittuone, Gavirate-Trezzano, Fernese-Bollate; sabato 5 Legnano-Lecco; domenica 6 Tradate-San Gabriele Milano, Corsico-Sondrio.