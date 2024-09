Serie C: via con Vertemate-Villa Guardia e il big match Mariano-Vittuone

Scatterà venerdì 4 ottobre il campionato di serie C di basket femminile 2024 che vedrà in campo le tre portacolori lariane e subito si partirà con il derby Vertematese-Villa Guardia.

Prime date da serie C

La Nonna Papera Mariano invece debutterà in casa contro Vittuone. Il secondo derby Vertematese-Mariano è previsto per il 3° turno mentre Mariano-Villa Guardia si giocherà al 4° turno. L'andata si chiuderà il 12 gennaio mentre il ritorno si giocherà dal 19 gennaio al 12 aprile 2025.

Girone: OVEST

054960 LECCO BASKET WOMEN - LECCO (LECCO)

036456 SPORTLANDIA TRADATE - TRADATE (VARESE)

003588 Pall. Fernese - FERNO (VARESE)

008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO

030590 VERTEMATESE - VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO)

052146 A.B.A. LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

000522 BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)

002986 G.S. VILLAGUARDIA - VILLA GUARDIA (COMO)

044410 BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)

000881 PALLACANESTRO GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

008782 S.AMBROGIO MARIANO - MARIANO COMENSE (COMO)

043983 SAN GABRIELE BASKET - MILANO (MILANO)

001820 SPORTIVA SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)

006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO

Calendario ufficiale girone Ovest serie C

1° turno Mariano-Vittuone (and 4/10, rit 19/1), Vertematese-Villa Guardia (and 4/10, rit 18/1)

2° turno Lecco-Mariano (and 13/10, rit 24/1), Trezzano-Vertematese (and 11/10, rit 24/1), Villa Guardia-Gavirate (and 12/10, rit 24/1)

3° turno Vertematese-Mariano (and 18/10, rit 31/1), Villa Guardia-Legnano (and 19/10, rit 1/2)

4° turno Mariano-Villa Guardia(and 25/10, rit 8/2), Vertematese-Gavirate (and 25/10, rit 7/2)

5° turno Legnano-Mariano (and 2/11, rit 14/2), Vittuone-Vertematese (and 3/11, rit 14/2), Villa Guardia-Trezzano (and 2/11, rit 14/1)

6° turno Trezzano-Mariano (and 8/11, rit 21/2), Tradate-Vertematese (and 8/11, rit 21/2), San Gabriele-Villa Guardia (and 10/11, rit 22/2)

7° turno Mariano-Gavirate (and 15/11, rit 28/2), Vertematese-Corsico (and 15/11, rit 2/3), Fernese-Villa Guardia (and 15/11, rit 1/3)

8° turno Mariano-Fernese (and 22/11, rit 7/3), Vertematese-Legnano (and 22/11, rit 8/3), Villa Guardia-Bollate (and 23/11, rit 9/3)

9° turno Tradate-Mariano (and 29/11, rit 14/3), Sondrio-Vertematese (and 30/11, rit 14/3), Corsico-Villa Guardia (and 1/12, rit 15/3)

10° turno Mariano-San Gabriele (and 6/12, rit 23/3), Bollate-Vertematese (and 8/12, rit 21/3), Vittuone-Villa Guardia(and 8/12, rit 22/3)

11° turno Corsico-Mariano (and 15/12, rit 28/3), Vertematese-Lecco (and 13/12, rit 30/3), Villa Guardia-Sondrio (and 14/12, rit 29/3)

12° turno Mariano-Sondrio (and 20/12, rit 5/4), Vertematese-San Gabriele (and 20/12, rit 6/4) Villa Guardia- Lecco (and 21/12, rit 6/4)

13° turno Bollate-Mariano (and 12/1, rit 11/4), Fernese-Vertematese (and 10/1, rit 11/4), Tradate-Villa Guardia (and 10/1, rit 12/4).